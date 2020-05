Coronavirus : où, quand et comment se faire dépister ?

Les règles ont changé. Depuis lundi, la France est en théorie prête à effectuer 700.000 dépistages du Covid-19 par semaine. Le test PCR, opéré par prélèvement dans le nez et la gorge, n'est plus réservé aux seuls soignants, personnes âgées et vulnérables et femmes enceintes. Toute personne sujette à des symptômes, notamment toux, fièvre, difficulté respiratoire ou encore perte de gout ou d'odorat, peut désormais se faire dépister, sur ordonnance d'un médecin.

Rendez-vous obligatoire

Mais attention, avant d'aller au laboratoire, il faudra impérativement prendre rendez-vous par téléphone ou internet. Idem pour les cas contacts contactés par des agents de l'Assurance Maladie, mais qui eux, n'auront pas besoin d'ordonnance.

Dans les deux cas, le prélèvement se fera dans le laboratoire lui-même, à certains horaires spécifiques, ou alors dans un "corona drive" où l'on peut se faire tester sans descendre de sa voiture. Il pourra s'agir notamment de gymnases, de mairies.

350 centres en Île-de-France

Selon les informations d'Europe 1, 350 centres de prélèvement, dont 130 drives, seront ouverts mardi en Île-de-France. Dans le Bas-Rhin, classé rouge, plus de 70 centres seront accessibles, contre une douzaine dans la département, classé vert, de la Vienne. A compter de mardi et tout au long de la semaine, les ARS de chaque région publieront sur leur site la cartographie de tous les lieux de prélèvement de la région. Le test coûte 54 euros et sera remboursé à 100% par la Sécurité sociale.