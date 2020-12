Gastro, bronchiolite… Grâce aux gestes barrières, les autres virus que le Covid en recul

REPORTAGE

Le déconfinement est-il menacé ? Le sujet a été débattu mercredi matin lors d'un conseil de défense. Le Premier ministre Jean Castex dira jeudi soir s'il compte remettre en cause la date du 15 décembre et les allègements prévus pour les fêtes de Noël. Le maintien du Covid-19 cet automne a heureusement quelques conséquences positives. Parmi elles, figurent la quasi-disparition de la grippe saisonnière, des bronchiolites et des gastro-entérites, alors que ces maladies virales sont très répandues à cette époque de l'année. La conséquence des gestes barrières, appliqués par de nombreux Français.

Chute du nombre de bronchiolites

Dans un cabinet de pédiatrie visité par Europe 1, près de Paris, la salle d'attente bondée n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ce n'est pas seulement à cause du protocole sanitaire, mais parce que les parents prennent surtout rendez-vous désormais pour le suivi de la croissance ou les rappels de vaccins.

"On a effectivement beaucoup moins de gastro-entérites", assure le pédiatre Rémy Assathiany, pédiatre à Issy-les-Moulineaux. "Surtout, on n'a pour ainsi dire pas du tout de bronchiolites, alors que les autres années, on était en pleine période d'épidémie avec des salles d'attente qui étaient pleines de nourrissons qui sifflaient. C'est probablement lié aux gestes barrières, efficaces pour éviter toutes ces maladies virales."

Les adultes aussi concernés

Moins de rhume, de gastro-entérites… Le constat est aussi valable chez les adultes. Les statistiques confirment d'ailleurs cette situation au niveau national : selon Santé publique France et le réseau Sentinelle, il y a eu la semaine dernière 13 fois moins d'hospitalisations pour des bronchiolites et deux fois moins de cas de gastro-entérites par rapport à l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le port du masque et le lavage des mains, cette accalmie pourrait durer tout l'hiver et concerner aussi l'épidémie de grippe, dont on ne voit pas de trace pour l'instant.