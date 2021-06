Covid-19 : l'Institut Pasteur de Lille autorisé à tester son traitement par suppositoire

INTERVIEW

Y aura-t-il bientôt un traitement contre le Covid-19 ? L'Institut Pasteur de Lille s'apprête à en tester un pour soigner la maladie. Il s'agit d'une molécule potentiellement active contre le virus, et n'impliquant pas d'effets secondaires. Un traitement qui a reçu l'aval de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour le lancement d'un essai clinique sur plus de 600 patients de plus de 50 ans et non vaccinés.

Une première analyse des résultats attendue autour du 15 septembre

"C'est le clofoctol, le principe actif qui présentait une très forte activité contre le virus SARS-CoV2 in vitro", explique Benoit Desprez, directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille, au micro d'Europe 1. "Les patients sont des patients qui ont plus de 50 ans, qui ont des symptômes récents et qui sont positifs à la Covid-19, évidemment".

Le traitement, par suppositoire, a été sur le marché pendant plus de trente ans en France, explique le chercheur, qui précise qu'il est toujours disponible en Italie et est utilisé pour traiter des infections bactériennes. "Le risque de survenue d'évènements qui seraient inconnus est très faible", assure-t-il, ajoutant qu'une première analyse des résultats est attendue aux alentours du 15 septembre.

En attendant, en France, le nombre d'hospitalisations continue de baisser. Un peu plus de 11.000 patients, et moins de 1.800 malades dans les services de réanimation.