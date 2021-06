EN DIRECT - Covid : le G7 va donner un milliard de doses de vaccin aux pays pauvres

En France, la situation sanitaire continue de s'améliorer jour après jour, et les services de soins critiques ne comptaient jeudi plus que 2.245 patients, soit le chiffre le plus bas depuis le 22 octobre. La phase 2 du déconfinement a donc pu entrer en vigueur mercredi, avec notamment la réouverture des salles des bars et des restaurants. Les discothèques, elles, espèrent pouvoir rouvrir le 30 juin après de longs mois de fermeture.

Si la vaccination continue d'être menée à un rythme important, elle reste néanmoins "insuffisante" en Europe pour éviter une résurgence de l'épidémie, prévient l'OMS. Les pays pauvres vont eux recevoir un milliard de doses de la part des pays du G7, a annoncé le Royaume-Uni. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Le G7 va s'engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres

La vaccination demeure "insuffisante" en Europe, prévient l'OMS

En France, la situation à l'hôpital continue de s'améliorer

Le G7 va s'engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres

Les dirigeants du G7 vont s'engager à distribuer un milliard de doses de vaccins anti-Covid aux pays pauvres lors de leur sommet qui se tient de vendredi à dimanche, a annoncé jeudi le Royaume-Uni, qui assure la présidence tournante du groupe.

L'objectif est de "mettre fin à la pandémie" en 2022, a indiqué Downing Street, précisant que Londres donnerait 100 millions de doses excédentaires grâce à l'avancée de son programme de vaccination. Les Etats-Unis se sont de leur coté déjà engagés à fournir 500 millions de vaccins, qui sont comptés dans le milliard de doses du G7. Joe Biden s'est également dit favorable à une levée des brevets. Mais le président français Emmanuel Macron a émis quelques doutes sur ces promesses américaines et attend des clarifications. Plus d'informations dans cet article.

Vaccination : "insuffisante" en Europe, l'Afrique loin des objectifs

Le niveau de vaccination en Europe est insuffisant pour éviter une résurgence de la pandémie, a mis en garde jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant également à éviter "l'erreur" de la remontée des cas lors de l'été 2020.

Près de 90% des pays africains n'atteindront pas l'objectif de vacciner un dixième de leur population d'ici septembre, s'ils ne reçoivent pas d'urgence au moins 225 millions de doses de vaccins, a également averti l'OMS.

La situation continue de s'améliorer à l'hôpital

Selon le dernier bilan de Santé publique France, le nombre des personnes actuellement en soins critiques est de 2.245 contre 2.326 patients mercredi. Ce chiffre est au plus bas depuis le 22 octobre. 74 personnes ont été admis en soins critique en 24 heures. L'agence sanitaire recensait 13.090 personnes hospitalisées contre 13.526 la veille, avec 297 nouvelles admissions.

L'épidémie a causé la mort de 68 personnes au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 83.870 à l'hôpital et 110.299 au total depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Le nombre de contaminations s'élève à 4.475 cas confirmés en 24 heures. Le taux de positivité sur les sept derniers jours.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 29.444.218 personnes ont reçu au moins une injection et 13.369.751 personnes ont reçu deux injections. Cela représente respectivement 56,1% et 25,5% de la population majeure.

Les discothèques se disent prêtes à rouvrir le 30 juin

La date n'est pas officielle, mais les discothèques négocient avec le gouvernement sur la base d'une réouverture le 30 juin, en se disant d'accord pour que le passe sanitaire ou un test soient exigés à l'entrée, ont annoncé jeudi deux principaux syndicats du secteur.

Passe sanitaire, jauge, ventilation, port du masque : l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le GNI, syndicat patronal des indépendants de l'hôtellerie restauration, ont détaillé lors d'une conférence de presse les protocoles sanitaires en vue d'une réouverture des discothèques espérée le 30 juin, jour de la troisième phase de déconfinement.

Selon les syndicats, le passe sanitaire sera demandé à l'entrée des établissements, le port du masque sera exigé à l'intérieur "en station debout" et une jauge de 65% sera imposée en intérieur et de 85% en extérieur en juillet (85% et 100% en août). Des exigences concernant la ventilation ont également été posées.

Les professionnels souhaitent que les autotests à l'entrée des établissements puissent également servir de sésame. Autre demande : que le port du masque ne soit pas exigé pour les personnes qui dansent et que la jauge soit de 85% en intérieur dès le mois de juillet.

Brésil: la Cour suprême donne son feu vert pour la tenue de la Copa América

La Cour suprême du Brésil a autorisé jeudi le déroulement de la Copa América de football dans ce pays pourtant durement touché par la pandémie, une majorité de ses juges ayant rejeté les recours pour l'annulation du tournoi.

Après le vote favorable de six juges sur 11 lors d'une session extraordinaire de la Cour, la compétition hautement controversée doit débuter dimanche, avec le match d'ouverture entre le Brésil et le Venezuela, à Brasilia.

Plus de 3,7 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3.764.250 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT. Après les Etats-Unis qui comptent 598.765 morts, les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (482.019), l'Inde (359.676), le Mexique (229.353) et le Pérou (187.479).