EN DIRECT - Coronavirus : l'OMS ne voit pas de vaccination généralisée avant mi-2021

C'est un record depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Près de 9.000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures en France, selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Dans le monde, la course au vaccin se poursuit, et l'OMS a averti qu'elle ne cautionnerait pas un vaccin qui ne serait pas sûr et efficace. Selon une étude de The Lancet, le projet russe montre lui des résultats encourageants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Selon les dernières données publiées vendredi par la Direction générale de la Santé, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés en 24 heures en France a grimpé à près de 9.000. Cela représente un nouveau record depuis le début de l'épidémie. 8.975 cas positifs ont été confirmés depuis jeudi, un indicateur en nette hausse par rapport aux deux jours précédents où l'on dénombrait un peu plus de 7.000 nouveaux cas en 24 heures.

En revanche, le bilan total des décès a évolué à la baisse, en raison de corrections de données portant sur les établissements sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad : 30.686 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, soit 20 de moins que le bilan total communiqué jeudi. 473 patients du Covid-19 sont hospitalisés en réanimation (dont 46 au cours des dernières 24 heures), soit 9 de plus que le solde de la veille.

Ligue 1 et Ligue 2 : le protocole médicale allégé

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi avoir allégé le protocole médical en L1 et L2 "en lien avec les pouvoirs publics", autorisant les matches tant que 20 joueurs sur 30 sont testés négatifs. Jusqu'alors les matches pouvaient être reportés à partir de quatre cas sur huit jours glissants dans le groupe professionnel. "Ce nouveau protocole s'applique à partir de" vendredi, affirme la LFP, demandant "aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur liste de 30 joueurs".

L'OMS ne voit pas de vaccination généralisée avant mi-2021

L'Organisation mondiale de la santé "ne cautionnera pas" un vaccin contre le coronavirus s'il n'est pas sûr et efficace, a assuré son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les préoccupations soulevées par le mouvement anti-vaccin. L'institution a également annoncé ne pas s'attendre à une vaccination généralisée avant mi-2021.

"Un nombre considérable de candidats sont maintenant entrés dans la phase 3 des essais. Nous en connaissons au moins 6 à 9 qui ont déjà parcouru un long chemin en termes de recherche", a déclaré une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point presse à Genève. "Mais en termes de calendrier réaliste, nous ne nous attendons vraiment pas à voir une vaccination généralisée avant le milieu de l'année prochaine", a-t-elle ajouté, alors que les préparatifs pour la distribution d'un vaccin s'accélèrent, notamment aux Etats-Unis.

Résultats encourageants pour le vaccin russe

En Russie, où les autorités ont annoncé il y a près d'un mois l'entrée de leur candidat-vaccin dans la 3e et dernière phase des essais cliniques, les recherches continuent. Et les chercheurs du pays ont publié une première étude qui montre que leur vaccin, Spoutnik V, donne des résultats préliminaires encourageants. Il déclenche en effet une réponse immunitaire et n'a pas entraîné d'effets indésirables graves, conclut l'article, publié par la prestigieuse revue britannique The Lancet, après évaluation par un comité de scientifiques indépendants.

Ces résultats ne prouvent pas encore que le vaccin protège efficacement contre une infection par le coronavirus, ce que devront montrer des études de plus grande ampleur, soulignent toutefois des experts.

Près de 870.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 869.718 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en termes de décès, avec 187.696 morts. Suivent le Brésil (125.502 morts), l'Inde (68.472), le Mexique (66.329) et le Royaume-Uni (41.527).