Coronavirus : les parents d'élèves inquiets face aux fermetures d'écoles

REPORTAGE

Un cas positif, deux classes fermées. Après qu'un élève de CE2 a été testé positif au coronavirus dans une école du 16e arrondissement de Paris, l'académie a décidé de renvoyer tous ses camarades chez eux, ainsi que ceux de son petit frère, scolarisé en maternelle. Quatre jours après la rentrée, certains élèves sont donc déjà de retour chez eux. Vendredi matin sur Europe 1, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, révélait que 22 établissements ainsi que 100 classes étaient à ce jour concernés. Les parents d'élèves de cette école sont inquiets.

Les parents craignent que le virus se soit déjà propagé

La fille de Valérie est une élève de cette classe de CE2 fermée. "On est un peu inquiet. J’essaye de ne pas trop y penser. On s’attendait bien à une rentrée difficile, et je dois dire que la fermeture d’une classe au bout de trois jours, c’est quand même très rapide. J’espère que ma fille ne sera pas infectée. C’est beaucoup d’interrogations en plus", témoigne-t-elle sur Europe 1.

Cette inquiétude est partagée par tous les parents de l'établissement, qui craignent que le virus se soit déjà propagé dans l'école, lors des récréations notamment. Les autorités tentent de les rassurer : avec le protocole sanitaire, les élèves de différentes classes ne peuvent en théorie pas se croiser. Et pour plus de précautions, les enfants des classes fermées devront effectuer un second test Covid à la fin de leur quatorzaine.