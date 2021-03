EN DIRECT - Coronavirus : le nouveau confinement a débuté pour 21 millions de Français

EN DIRECT

Pour 21 millions de Français, le confinement est de retour. Face à l'aggravation de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé d'instaurer un nouveau confinement pour 16 départements, dont ceux d'Ile-de-France, qui est entré en vigueur à partir de minuit. Ce confinement est toutefois un peu différent des anciens, avec des promenades autorisées pour plusieurs heures, mais dans un rayon restreint de 10 km. Pour sortir de la crise de l'épidémie de coronavirus, l'exécutif mise donc sur la limitation des déplacements et des rassemblements privés, mais aussi sur l'accélération de la campagne de vaccination. Les injections de vaccin AstraZeneca redémarrent progressivement après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Un tiers des Français se réveillent samedi sous un confinement d'un nouveau genre, avec des promenades autorisées pour plusieurs heures, mais dans un rayon restreint de 10 km, et une partie des commerces fermés. Depuis minuit, seize départements sont soumis pour au moins quatre semaines à ces restrictions, bien plus légères que le premier confinement national d'il y a tout juste un an : les huit d'Ile-de-France, les cinq des Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Soit 21 millions d'habitants, dont les 12 millions de la région parisienne.

Contrairement aux deux premiers confinements, les Français concernés peuvent sortir à l'extérieur "sans aucune limitation de durée", même si ce ne sera possible que "dans un rayon limité à 10 kilomètres" et avec une attestation, selon Jean Castex. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf pour "motif impérieux". De leurs côté, les écoles et collèges restent ouverts comme à l'automne, mais les lycées basculent tous en "demi-jauge".

Dans l'ensemble de l'Hexagone, le couvre-feu est par ailleurs repoussé d'une heure, à 19 heures.

La liste des commerces autorisés s'agrandit

Fleuristes, chocolatiers, concessions automobiles et magasins de musique pourront rester ouverts dans les 16 départements soumis au reconfinement, selon un décret paru samedi au Journal officiel (JO), précisant une annonce du Ministère de l'économie.

En plus des commerces qui avaient pu rester ouverts lors des précédents confinements, voici les catégories nouvellement autorisées : "commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d’espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé", "services de coiffure", "services de réparation et entretien d’instruments de musique", les "commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous" et les "commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie". Les librairies et les disquaires sont aussi épargnés.

La vaccination avec AstraZeneca redémarre en Europe

Les Européens ont recommencé vendredi à recevoir le vaccin AstraZeneca après plusieurs jours de suspension en raison du signalement de rares et graves troubles de la coagulation. A Rome, des dizaines de personnes faisaient ainsi la queue en début d'après-midi devant une grande structure mobile spécialement aménagée face à la gare principale.

Une quinzaine de pays avaient suspendu l'utilisation du vaccin du laboratoire suédo-britannique en raison de craintes d'effets secondaires, mais l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'a jugé jeudi "sûr et efficace", dans un avis très attendu. Un feu vert qui n'a toutefois pas suffi à rassurer la Finlande, qui a décidé vendredi d'interrompre "par précaution" l'administration du produit après la survenue de deux cas de thromboses cérébrales.

Premiers à reprendre la campagne vaccinale, parmi d'autres, l'Italie, la France et l'Allemagne, devancent notamment l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas, qui recommenceront la semaine prochaine. En France, le chef du gouvernement Jean Castex a donné l'exemple vendredi en recevant une première dose. Une manière de rassurer les Français, alors que la défiance envers ce vaccin reste forte. Quelque 56% des habitants de l'Hexagone ne veulent pas ou plus le recevoir ce vaccin, selon un sondage Odoxa. De son côté, la Haute autorité de santé (HAS) recommande de le réserver aux 55 ans et plus.

Wallis et Futuna lance une campagne massive de vaccination

Une campagne massive de vaccination de toute la population majeure a été lancée samedi dans le petit archipel de Wallis et Futuna, resté un an exempt de Covid avant que le virus s'y propage rapidement depuis le 6 mars, ont indiqué les autorités. "L'idée est de vacciner massivement et rapidement la population. Nous ne sommes pas dans une priorisation comme en Métropole", a déclaré à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur supérieur (préfet) de ces îles françaises d'environ 11.500 habitants.

"La vaccination est la seule réponse médicale à l'éradication de la contamination", a-t-il ajouté, alors que le nombre de cas recensés a grimpé à 291 dans l'archipel, 282 à Wallis et 9 à Futuna. 12 patients sont hospitalisés dont un en soins intensifs. Le premier cas local détecté le 6 mars et qui ne pas serait le patient zéro selon les investigations en cours, a été évacué la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie et est en réanimation.

Cette campagne massive est menée grâce à l'appui d'importants renforts de la réserve sanitaire arrivés mercredi de Métropole avec 72 soignants, 18.000 doses de vaccin Moderna ainsi que plusieurs tonnes d'équipement médical.

La Pologne se reconfine partiellement

La Pologne entre également samedi en confinement partiel pour une durée de trois semaines, de nouvelles restrictions rendues nécessaires face à la recrudescence des contaminations. Le gouvernement polonais avait relâché la pression en février, autorisant l'ouverture des hôtels, musées, cinémas, théâtres et piscines avec une demie-jauge, à contre-courant des restrictions alors décidées en Europe.

L'Allemagne va à cet égard restreindre à partir de dimanche les passages à sa frontière avec la Pologne, pays classé en zone Covid-19 à haut risque par l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

"Flambée" en Belgique

La Belgique enregistre depuis une semaine "une flambée" de nouvelles contaminations et une accélération des hospitalisations, qui nécessitent de "resserrer la vis" sur les restrictions et les gestes barrières, a affirmé le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Dans ce pays de 11,5 millions d'habitants, où la pandémie a fait plus de 22.600 morts, il y a eu sur la seule journée de lundi quelque 5.200 nouvelles contaminations, selon les chiffres officiels. Au cours de la semaine écoulée la moyenne quotidienne des nouvelles infections -- près de 3.300 -- a bondi de 34% par rapport aux sept jours précédents, ce qui est "considérable", a relevé vendredi un porte-parole des autorités sanitaires. Le nombre de patients Covid hospitalisés en soins intensifs (543 recensés vendredi) a presque doublé en un mois, à un niveau encore jamais atteint en 2021.

Plus de 2,69 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2.692.313 morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (540.970), suivis par le Brésil (290.314), le Mexique (196.606), l'Inde (159.370) et le Royaume-Uni (125.926).