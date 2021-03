Reconfinement : voici les nouvelles attestations à télécharger pour se déplacer

Avec le reconfinement local, effectif depuis vendredi minuit pour au moins quatre semaines, les résidents de 16 départements devront à nouveau justifier leurs déplacements. Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne sur son site internet l'attestation de déplacement à remplir, qui peut être téléchargée et imprimée ou manuscrite. Comme lors des deux premiers confinements, il est également possible de la remplir directement sur son smartphone.

Les déplacements ne sont pas limités dans le temps mais doivent se plier aux exigences du couvre-feu, débutant le soir à 19 heures et prenant fin le matin à 6 heures. Il sera ainsi possible de sortir de son domicile pour faire des courses, aller à un rendez-vous médical, faire du sport (dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile) ou encore de se rendre sur son lieu de travail. Le week-end, il sera toujours possible de participer aux rassemblements autorisés sur la voie publique ou de se rendre dans un lieu de culte. Les déplacements pour réaliser des démarches administratives ou juridiques ne pouvant pas être réalisés à distance sont également autorisés.

Déplacements professionnels et scolaires

Le gouvernement a également mis en ligne deux documents supplémentaires, déjà en vigueur lors du deuxième confinement. Un justificatif de déplacement professionnel, qui devra être rempli par votre employeur (et dont la durée de validité devra être précisée), sera nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail. Un justificatif de déplacement scolaire est également disponible. Il sera nécessaire pour aller chercher votre enfant à l'école, puisque le gouvernement a décidé de laisser ces établissements ouverts. Il sera valable pour toute la durée des restrictions.

Le non-respect du couvre-feu et du confinement est puni d’une amende de 135 euros et de 200 euros en cas de récidive. En cas de non-respect des règles à trois reprises, la peine encourue passe à six mois de prison et 3.750 euros d’amende.