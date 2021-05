EN DIRECT - Coronavirus : nouveau record de 400.000 contaminations en Inde en 24h

EN DIRECT

Alors que l'Inde enregistre un nouveau record de contamination au Covid-19, de premiers cas de variant indien ont été détectés en France jeudi. La pression hospitalière a continué de baisser dans l'Hexagone avec 5.675 patients dans les services de soins critiques contre 5.804 la veille, et 28.930 patients Covid à l'hôpital contre 29.487 la veille. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Nouveau record en Inde avec plus de 400.000 contaminations au Covid

La vaccination est élargie à 4 millions de personnes "fragiles"

Tous les Français majeurs pourront se faire vacciner à partir du 15 juin

Plusieurs cas de variant indien ont été détectés en France

Nouveau record de contaminations en Inde

L'Inde a enregistré samedi plus de 400.000 nouveaux cas de coronavirus sur les dernières 24 heures, une première mondiale, a annoncé le ministère de la Santé. Quelque 401.993 nouvelles infections ont été répertoriées, portant le total dans ce pays à plus de 19,1 millions. Le nombre de décès sur les dernières 24 heures s'est élevé à 3.523, pour un total de 211.853 morts.

Nombre d'experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés en raison de tests insuffisants et d'un enregistrement inexact de la cause du décès. La contagion rapportée à l'ensemble de la population reste cependant relativement faible comparé à beaucoup d'autres pays.

Vaccination élargie en France dès ce samedi

Un premier élargissement a lieu ce week-end, avec l'ouverture de la vaccination à "quelque quatre millions de Français fragiles" samedi 1er mai, c'est-à-dire les adultes qui "souffrent de maladies chroniques", a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le président Emmanuel Macron avait annoncé jeudi dans la presse régionale l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes obèses de plus de 18 ans samedi.

De plus, tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a ensuite indiqué Emmanuel Macron sur Twitter. Auparavant, les plus de 50 ans pourront le faire à partir du 15 mai, a-t-il ajouté.

Un calendrier de déconfinement trop rapide ?

Le calendrier du déconfinement s'est précisé jeudi : le couvre-feu sera maintenu à 19 heures du 3 au 19 mai. Il sera ensuite décalé à 21 heures le 19 mai et à 23 heures le 9 juin. Il devrait enfin être supprimé le 30 juin. Les bars et restaurants devraient pouvoir rouvrir leurs terrasses dès le 19 mai puis leurs parties couvertes le 9 juin, avec à chaque fois des tables de six personnes maximum et un protocole sanitaire adapté.

Même échéance du 19 mai pour la réouverture des commerces et lieux culturels, dans le respect d'une jauge fixée à 800 en intérieur et 1.000 en extérieur pour les événements, avec public assis. A noter que les réouvertures ne pourront avoir lieu que si la situation sanitaire le permet.

Certains départements pourraient donc ne pas être concernés par ce calendrier, que certains professionnels de santé jugent d'ailleurs un peu précipité. "Le risque, c’est qu’avec une reprise trop rapide des activités sociales, la diminution du nombre de cas soit très lente", met en garde Mircéa Sofonéa, épidémiologiste à l’université de Montpellier, au micro d'Europe 1. Plus d'informations dans notre article ici.

Premiers cas de variant indien détectés en France

Cinq souches du variant indien ont été identifiées dans le département du Lot-et-Garonne, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône. Les patients vont bien et ont été placés à l'isolement. Selon le directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, tous leurs contacts ont été tracés et vendredi, aucun cluster n'avait été recensé.

"Il ne faut pas être paniqué par la présence de ce variant", a tempéré Yannick Simonin, virologue à l’Inserm, au micro d'Europe 1. Rien ne prouve encore que ce variant est plus contagieux que la souche d'origine, a-t-il expliqué. "Il y a des études qui suggéreraient qu'il serait moins contagieux que le variant britannique. Est-ce qu'il va se faire sa place au milieu de tous ces variants ? Pour le moment, rien ne dit que ce sera le cas", a nuancé le scientifique. Plus d'informations ici.

100 millions de vaccinés aux États-Unis

Cent millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées aux États-Unis, ont annoncé les autorités sanitaires américaines, se félicitant du franchissement d'une "étape majeure". Cela représente environ 40% de la population adulte aux États-Unis et le double du nombre des personnes qui étaient entièrement vaccinées fin mars.

L'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin Moderna

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé vendredi son homologation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 de Moderna, le cinquième à bénéficier d'une telle validation de l'agence sanitaire de l'ONU. Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer d'eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies.

Nouvelles restrictions dans le monde

Le Cap-Vert a annoncé vendredi de nouvelles restrictions concernant les bars, les restaurants et les activités sportives, pour endiguer la hausse des cas de coronavirus dans cet archipel ouest-africain dépendant du tourisme et durement frappé par la pandémie.

Aux États-Unis, en raison de la flambée des cas en Inde, le président américain Joe Biden a décidé d'imposer des restrictions aux voyageurs en provenance du pays. De son côté, le président argentin Alberto Fernandez a prolongé vendredi pour trois semaines le couvre-feu nocturne à Buenos Aires et dans sa banlieue en raison de l'augmentation du nombre des contaminations par le coronavirus, prédisant des semaines à venir "très difficiles".

Plus de 3,16 millions de morts et de 150 millions de cas

Plus de 150 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, tandis que le nombre des nouvelles contaminations quotidiennes atteint des niveaux inédits depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels vendredi. Cette flambée est notamment due à l'Inde, où 2,5 millions de cas ont été détectés ces sept derniers jours.

La pandémie a fait au moins 3.168.333 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Les États-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts avec 575.899 décès, suivis par le Brésil (403.781), le Mexique (216.447), l'Inde (208.330), et le Royaume-Uni (127.502). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.