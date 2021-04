EN DIRECT - Coronavirus : près de 3 millions de morts dans le monde

EN DIRECT

La France comptait vendredi plus de 100.400 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Depuis lundi, le nombre de malades Covid-19 accueillis dans les services de réanimation s'est stabilisé au-dessus de 5.900. Côté vaccin, il est probable que l'Union Européenne ne renouvelle pas ses contrats de vaccins contre le Covid-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca en 2022, selon la ministre française de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir La Franche compte vendredi plus de 100.400 morts du Covid depuis le début de l'épidémie

"Quasiment 100%" des résidents d'Ephad ont été vaccinés, selon le ministre de la Santé

L'UE pourrait ne pas renouveler ses contrats avec AstraZeneca

La pandémie a fait près de 3 millions de morts dans le monde

Plus de 100.400 morts en France

Après avoir franchi jeudi la barre des 100.000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la France comptait 100.404 morts selon le dernier bilan de Santé publique France publié vendredi. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation dépassait les 5.900 personnes vendredi (5.914), un chiffre stable depuis une semaine, avec une baisse de 10 personnes dans ces services en 24 heures.

Depuis lundi, le nombre de malades Covid-19 accueillis dans les services de réanimation s'est stabilisé au-dessus de 5.900, encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (7.000). Le nombre total de personnes à l'hôpital est aussi en légère baisse avec 30.472 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.668 la veille. Du côté des décès, 331 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures.

"L'UE sera en capacité de vacciner 70% de sa population mi-juillet"

Le rythme de la campagne de vaccination européenne devrait s'accélérer dans les prochaines semaines, avec l'arrivée de 410 millions de vaccins d'ici la fin du trimestre. 50 millions de doses Pfizer de plus que prévu doivent être livrées entre avril et juin. "L'objectif est de livrer à l'ensemble des Etats membres de quoi vacciner au moins 70% de la population adulte, et ce avec double dose, d'ici mi-juillet", a affirmé le commissaire européen Thierry Breton, invité d'Europe 1 vendredi matin.

La livraison de doses supplémentaires est aujourd'hui "certaine", a assuré Thierry Breton. "Les vaccins sont déjà fabriqués, ils sont prêts à être mis dans les petits flacons et livrés en avril, mai et juin." Grâce à eux, la capacité vaccinale de l'UE devrait même dépasser les 90% de la population. Mais Thierry Breton se laisse une marge de manœuvre. "On pourra fournir ces vaccins aux Etats. A charge pour eux d'organiser la campagne." Retrouvez ici son interview.

L'UE pourrait ne pas renouveler ses contrats avec AstraZeneca

Il est probable que l'Union Européenne ne renouvelle pas ses contrats de vaccins contre le Covid-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca en 2022, selon la ministre française de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. "La décision n'est pas tranchée" mais, après la décision du Danemark mercredi d'abandonner ce vaccin, "c'est la plus grande probabilité" que l'Europe ne fasse pas de nouvelles commandes, a indiqué la ministre.

La situation des Ehpad "nettement meilleure"

Après quatre mois d'une campagne de vaccination "intensive" dans les Ehpad, les résultats se font sentir. Alors que ces établissements enregistraient 1.300 décès hebdomadaires fin novembre, les autorités sanitaires n'en répertorient plus qu'une cinquantaine chaque semaine. "Quasiment 100%" des résidents d'Ehpad ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. "C'est un satisfecit", s'est réjouit Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale syndicat des maisons de retraite privées (Synerpa), invitée d'Europe 1 vendredi matin.

Les maisons de retraite auront toutefois besoin de milliers de doses dans les mois à venir, pour immuniser les nouveaux entrants et le personnel remplaçant. Pour le moment, ces livraisons "ne sont pas encore garanties" par le ministère de la Santé. Pour en savoir plus, c'est par ici.

L'Europe envisage sa réouverture

Au Danemark, bientôt des spectateurs dans les stades et des clients dans les restaurants : grâce à une situation épidémiologique contrôlée, le pays va pouvoir accélérer sa réouverture dès le 21 avril. En Italie, jusqu'à un millier de spectateurs vont être autorisés dans les stades ouverts dans les régions les moins touchées par la pandémie de Covid-19 à partir du samedi 1er mai, a annoncé vendredi le gouvernement. Les gymnases situés dans ces mêmes zones de l'Italie pourront accueillir jusqu'à 500 spectateurs pour tous les "événements sportifs d'intérêt national". L'Italie devrait aussi amorcer la réouverture des restaurants et des établissements scolaires à partir du lundi 26 avril.

Près de 3 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2.987.000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 566.200 décès, suivis par le Brésil (368.749), le Mexique (211.213), l'Inde (174.308) et le Royaume-Uni (127.191). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.