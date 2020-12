EN DIRECT - Covid-19 : tous les pays européens commenceront la vaccination "le même jour"

EN DIRECT

Tandis que la vaccination débutera de manière simultanée en Europe, la France est sortie mardi prudemment d'un deuxième confinement, en maintenant des restrictions sanitaires pour lutter contre le coronavirus. A l'approche des fêtes de Noël, les Français se ruent sur les tests. En Auvergne-Rhône-Alpes une campagne massive de dépistage a commencé ce mercredi. Sur Europe 1, Jean Castex évoquait une stratégie "d'auto-confinement". En Allemagne, un reconfinement partiel vient d'être instauré. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : 59.072 morts en France, baisse des hospitalisations et des réanimations

Début d'une campagne massive de tests en Auvergne-Rhône-Alpes

La vaccination débutera au même moment en Europe, assure Ursula von der Leyen

Le président élu américain Joe Biden s'est dit mardi prêt à se faire vacciner "en public"

790 morts en 24 heures

Selon les chiffres publiés mardi soir sur le site du gouvernement, la France compte 59.072 morts du coronavirus, soit 790 de plus que la veille. Le nombre de patients hospitalisés s'établit à 25.240, soit 241 patients de moins depuis le dernier pointage.

Les services de réanimations comptent 2.881 cas graves de Covid, soit 25 de moins. Par ailleurs, on dénombre 11.532 nouveaux cas sur les dernières 24 heures, soit plus du double de l'objectif fixé par le gouvernement au 15 décembre.

Vers un auto-confinement avant les fêtes ?

Alors que le pays se déconfine doucement : déplacements autorisés mais encadrés par un couvre-feu de 20 heures à 6 heures, le Premier ministre Jean Castex préconisait mardi sur Europe 1 un auto-confinement de huit jours, avant les fêtes de fin d'année et les éventuels rassemblements familiaux.

Le chef du gouvernement a indiqué que les absences des élèves dans les établissements scolaires de la primaire au lycée seraient ainsi tolérées jeudi et vendredi. Une décision "annoncée à la hâte" pour les proviseurs et qui n'a pas l'air d'emballer les parents, bien décidés à mettre leurs enfants à l'école. Découvrez ici notre reportage.

Campagne de tests en Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance sa campagne de dépistage massif ce mercredi, jusqu'au 23 décembre, avec l'objectif de tester les habitants avant les fêtes de fin d'année. Au total, ce sont plus de 1.300 centres temporaires qui vont être installés pour cette semaine, répartis dans différents lieux de vie. On en trouvera dans 500 lycées publics et privés de la région, mais aussi dans 71 entreprises, comme Seb ou Valéo, 37 grandes surfaces ou bien 16 gares.

L'idée est d'aller là où sont les habitants explique Laurent Wauquiez, le président de la Région. "La quasi-totalité des habitants aura la possibilité d'avoir, à moins de vingt minutes de chez eux, un centre de tests. On s'est dit que c'était la bonne échelle", analyse-t-il. Découvrez ici notre reportage.

Une réponse sur le vaccin avant le 21 décembre ?

"Avant Noël" : sous la pression de l'Allemagne, l'Agence européenne des médicaments se penchera finalement le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à un possible début des vaccinations en Europe avant la fin de l'année. La campagne de vaccination sera lancée "le même jour" dans tous les pays européens, a assuré mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Nombre record de morts en Allemagne

En Allemagne, le nombre de morts du Covid-19 a atteint des records alors que les établissements scolaires et les magasins jugés non-essentiels ferment ce mercredi, pour une durée d’au moins trois semaines.

Actuellement, le taux d'incidence est à 176 pour 100.000 habitants, contre 130 en France. En cause, l'envolée des cas dans les régions de l'Est du pays, comme en Saxe où la courbe est exponentielle.

La situation est "hors de contrôle" pour les autorités sanitaires dans quelques arrondissements bien précis : tous des fiefs de l’extrême droite. Les personnels soignants, déjà dépassés, doivent en plus faire face aux manifestations des anti-masques. Découvrez notre reportage en outre-Rhin.

Biden prêt à se faire vacciner "en public"

Le président élu américain Joe Biden s'est dit mardi prêt à se faire vacciner "en public" contre le Covid-19 dès qu'il le pourra, au lendemain du lancement par les Etats-Unis d'une vaste campagne nationale de vaccination.

Reconfinement partiel au Quebec

Le Premier ministre du Québec François Legault a annoncé mardi une série de nouvelles restrictions comprenant la fermeture des commerces non-essentiels du 25 décembre au 11 janvier et le télétravail obligatoire dès jeudi, afin d'enrayer la seconde vague de coronavirus.

Le Brésil se donne 16 mois pour vacciner sa population...

Le ministère brésilien de la Santé a annoncé vouloir vacciner "la population en général" dans les 16 mois suivant l'approbation d'un vaccin, selon le plan national d'immunisation dévoilé mardi. Le Brésil vise l'immunisation d'au moins 70% de la population, soit près de 150 millions de personnes.

... et les Etats-Unis autorisent le premier test à domicile sans ordonnance

L'agence américaine du médicament (FDA) a annoncé mardi qu'elle autorisait la commercialisation aux Etats-Unis du premier test Covid-19 à domicile et sans ordonnance.

Le test pourra indiquer la présence du virus en 20 minutes et sera vendu au prix de 30 dollars. Les cas et les décès liés au Covid-19 continuent de battre des records dans le sud de la Californie, engorgeant les hôpitaux et provoquant une pénurie de lits disponibles en soins intensifs: moins de 100 étaient encore libres mardi dans le comté de Los Angeles, qui compte dix millions d'habitants.

Plus de 1,6 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.621.397 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée. Plus de 72,7 millions de cas ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de contaminations avec plus de 248.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 303.292 décès, suivis par le Brésil (182.799), l'Inde (143.709), le Mexique (114.298) et l'Italie (65.011).