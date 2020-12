EN DIRECT - Déconfinement, violences policières, climat : suivez l'entretien de Jean Castex

EN DIRECT

Le Premier ministre, Jean Castex, est l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1, ce mardi. Lors de cette émission, le chef du gouvernement répondra aux questions de Sonia Mabrouk sur la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, ainsi que sur les mesures qui ont été prises par l'exécutif pour tenter de limiter les contaminations pendant les prochaines semaines. Il détaillera également l'évolution de la stratégie du gouvernement en matière de déconfinement de la population. À quelques heures de l'entrée en vigueur du couvre-feu, à 20 heures, le Premier ministre sera également interrogé sur les contrôles de police renforcés pour cette période des fêtes de fin d'année et sur la réouverture des lieux culturels, repoussée de trois semaines, au grand dam des professionnels de ces secteurs.

Castex fait office de "paratonnerre" pour Macron

Le Premier ministre Jean Castex sert de "paratonnerre" au président Emmanuel Macron, mais aussi de "faire-valoir" à son prédécesseur Edouard Philippe qui demeure la personnalité politique préférée des Français malgré un léger recul depuis un mois, selon le baromètre Odoxa-Dentsu Consulting publié mardi.

"Tel un faire-valoir ou un paratonnerre, Castex l'impopulaire protège toujours Macron... nettement plus populaire que lui", constate l'analyse de ce sondage réalisé pour France Inter et la presse régionale, effectué par internet auprès d'un échantillon de 990 Français représentatifs les 10 et 11 décembre 2020. Le président se maintient pratiquement stable à 42% d'opinions favorables, ne cédant qu'un seul point par rapport au baromètre du mois de novembre (-1). Si le chef du gouvernement gagne deux points à 37% par rapport au mois précédent, il "plafonne toujours 5 points en dessous (de M. Macron), à un médiocre niveau de 37% de Français estimant qu'il est un bon Premier ministre", souligne-t-il.

Quelles sont les conséquences économiques du "quoi qu’il en coûte'' ?

"Quoi qu'il en coûte" avait dit Emmanuel Macron, le 12 mars, au début du premier confinement, au sujet des moyens à mobiliser pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Mais "la santé n'a pas de prix" avait expliqué le chef de l'État, neuf mois plus tard. Après une année d'épidémie de coronavirus en France, la facture est salée.

Ce sont donc 186 milliards d'euros qui ont été dépensés pendant la crise. Cette somme comprend le chômage partiel, le fonds de solidarité, ou encore tous les impôts qui ne sont rentrés dans les caisses de l'État à cause de la crise. Il faut aussi ajouter les 100 milliards du plan de relance pour les deux ans à venir. On vous explique dans le détail ici.