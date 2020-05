EN DIRECT - Coronavirus : feu vert de la Cnil à l'application de traçage de contacts StopCovid

EN DIRECT

Plus les jours passent, plus les autorités sanitaires appellent à prendre toutes les précautions avec la chloroquine. Selon nos informations, le Haut conseil de la santé publique va rendre un avis défavorable sur ce traitement controversé. Conséquence : les médecins devront arrêter d'en prescrire pour les patients atteints du coronavirus.

Sur le terrain politique, le gouvernement doit dévoiler mardi les modalités de réouverture des bars et des restaurants, après deux mois de fermeture. Dans l’après-midi, le président Emmanuel Macron va quant lui présenter un plan pour relancer le secteur de l’automobile. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Les informations à retenir : Le Haut conseil de la santé publique va rendre un avis défavorable sur l'hydroxychloroquine, selon nos informations

Le gouvernement va dévoiler les modalités de réouverture des bars et restaurants Emmanuel Macron va présenter un plan de relance pour le secteur automobile Les réanimations continuent leur baisse en France

Avis défavorable pour l'hydroxychloroquine, le Brésil s'en moque

Samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran avait demandé au Haut conseil de la santé publique (HCSP) de rendre un avis sur le recours à la chloroquine. Selon nos informations, cet avis est défavorable. Il faut donc arrêter les prescriptions d'hydroxychloroquine pour le Covid-19, sauf dans le cas des essais cliniques qui peuvent être poursuivis mais qui devront réévaluer le rapport bénéfice/risque de ce médicament.

Pour rendre leur avis, les experts ont analysé plusieurs études internationales dont celle de la revue The Lancet, toutes arrivent aux mêmes conclusions : il n’existe aucune certitude sur l’efficacité du traitement, en revanche la toxicité cardiaque est bien réelle. Lundi, l'OMS avait de son côté annoncé la suspension temporaire des essais cliniques avec l'hydroxychloroquine, par mesure de précaution. Mais dans la nuit de lundi à mardi, on apprenait que le Brésil, très touché, maintenait malgré tout sa recommandation d'utiliser l'hydroxychloroquine

Les bars et les restaurants vont savoir

Des millions de Français vont enfin savoir s’ils pourront (ou non) retourner dans les bars et les restaurants. Le gouvernement doit dévoiler ce mardi les modalités de réouverture, après plus de deux mois de fermeture. D'après nos informations et celles de plusieurs médias, seuls les établissements situés en zones vertes pourront de nouveau accueillir des clients à compter du 2 juin, seulement si les conditions sanitaires le permettent.

Un important protocole sanitaire devra s'appliquer, pour éviter une reprise de l'épidémie et la création de nouveaux clusters. La règle des quatre mètres carrés d'espace par personne, qui s'applique dans les entreprises, pourrait toutefois être abandonnée. La Direction générale de la Santé pourrait donc accepter un mètre de distance entre chaque table, ou une vitre pour les séparer. On vous explique tout ce que l’on sait (et ce que l’on ne sait pas) sur la réouverture des bars et restaurants dans cet article.

Emmanuel Macron au chevet de l’automobile

Parallèlement à ces annonces, Emmanuel Macron va lui présenter un plan pour relancer le secteur automobile. On le sait, Renault traverse une grave crise, et devrait présenter un vaste plan de restructuration, avec plusieurs fermetures d’usine en France. Mais une grande partie du secteur, comme les équipementiers ou les concessionnaires, sont aussi en grande difficulté financière. Autant dire que le plan d’Emmanuel Macron est très attendue par les acteurs.

"Il y a des enjeux de survie. On a vécu plusieurs mois sans vendre du tout, ni fabrication, dans un secteur qui n’est pas hyper profitable. La plupart des acteurs, les constructeurs comme les équipementiers et les sous-traitants, sont dans une situation financière très problématique. Il y a de fortes attentes sur ce plan", a résumé l’économiste et spécialiste de l’automobile Bernard Jullien, lundi soir sur Europe 1.

Les réanimations en baisse, le bilan de la mortalité va être actualisé

Si la situation économique inquiète, le front sanitaire continue de s’améliorer. La baisse du nombre de malades hospitalisés en réanimation s'est poursuivie lundi, avec 1.609 patients, soit 46 de moins en 24 heures. À l'hôpital, selon les données de Santé Publique France, le nombre de morts s'élève lundi soir à 18.112, soit une hausse de 90 en l'espace de 24 heures. Le total se porte à 28.457 morts depuis début mars.

Mais ces chiffres ne comprennent pas les Ehpad, pour lesquelles les autorités n’ont pas actualisé le bilan depuis… jeudi. La Direction générale de la santé a assuré que cela devrait être le cas ce mardi.

Plus de 345.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 344.107 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché, avec 97.948 décès. Suivent le Royaume-Uni (36.914), l'Italie (32.877), la France (28.457) et l'Espagne (26.834, bilan réajusté à la baisse).