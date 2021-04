EN DIRECT - Covid : l'Europe attend le verdict de l'EMA sur le vaccin Johnson & Johnson

EN DIRECT

En France, les semaines passent, mais l'embellie se fait attendre. Alors que le gouvernement espère toujours pouvoir alléger les restrictions contre l'épidémie de coronavirus à la mi-mai, la situation épidémique reste très fragile, avec plus de 5.900 patients en réanimation, et un variant brésilien qui inquiète les autorités sanitaires, même s'il reste minoritaire sur le territoire. L'exécutif continue donc de miser sur la campagne de vaccination qui se poursuit, et pourrait bientôt compter sur le renfort du vaccin Johnson & Johnson. L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit rendre mardi son avis à propos de l'évaluation de la sûreté" de ce vaccin unidose. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir L'Agence européenne des médicaments doit se prononcer sur la sûreté du vaccin Johnson & Johnson

La France compte plus de 5.900 patients en réanimation

Le comité d'urgence de l'OMS est défavorable au passeport vaccinal

Europe : quel verdict pour le vaccin Johnson & Johnson ?

L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit rendre mardi son avis sur le vaccin Johnson & Johnson. L'EMA, qui a son siège à Amsterdam, doit donner, à priori à 17 heures, une "conférence de presse virtuelle sur les conclusions à propos de l'évaluation de la sûreté" de ce vaccin unidose.

Cette décision est d'autant plus importante que plusieurs pays européens, dont la France, comptent sur ce vaccin pour accélérer leur campagne d'immunisation. Or, l'incertitude sur la viabilité du vaccin reste entière, alors que les autorités sanitaires américaines ont recommandé mardi dernier "une pause" dans l'utilisation du Johnson & Johnson afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux Etats-Unis.

Toutefois, son utilisation devrait être de nouveau autorisée, peut-être accompagnée de "restrictions", et une décision devrait être rendue publique d'ici vendredi, a affirmé dimanche le conseiller médical de la Maison Blanche Anthony Fauci. "Je pense que (la vaccination) reprendra, peut-être avec des restrictions. Je ne suis pas certain de ce que ce sera, si elles seront liées à l'âge ou au sexe, ou s'il sera simplement accompagné d'un avertissement", a-t-il affirmé.

Plus de 5.900 personnes en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est repassé au-dessus de 5.900, après plusieurs jours sous cette barre, selon les chiffres publiés lundi par Santé publique France. Au total, on comptait 5.970 personnes dans les services de soins critiques, contre 5.893 la veille. En 24 heures, 502 patients ont été admis dans ces services, contre 233 patients la veille. Le nombre total de malades du Covid hospitalisés est aussi en hausse, avec 31.214 patients, contre 30.789 la veille. Au total, 2.066 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures.

Le nombre de cas nouveaux enregistré en 24 heures s'élève à 6.696, contre 29.344 la veille. Le taux de positivité s'élève à 9,8% sur les sept derniers jours. Concernant les décès, 449 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, pour un total de 101.209 depuis le début de l'épidémie (dont 75.039 à l'hôpital).

L'embellie se fait attendre, les variants inquiètent

Au début de la deuxième semaine de vacances unifiée, la situation sur le front épidémique est toujours fragile avec un plateau haut. Et comme les contaminations restent à un niveau élevé, de nombreux spécialistes estiment qu'il faudra encore attendre plusieurs semaines avant une embellie dans la lutte contre le virus.

D'autant que les vacances scolaires, dont le gouvernement a unifié les dates sur tout le territoire à l'occasion des nouvelles mesures de semi-confinement imposées fin mars, s'achèvent bientôt. Les élèves du primaire doivent retourner en classe le 26 avril, collégiens et lycéens début mai. Et ce alors que le gouvernement espère toujours commencer à desserrer l'étau des restrictions mi-mai, objectif avancé par Emmanuel Macron, tandis que certains pays voisins ont déjà entamé un déconfinement.

Autre préoccupation des autorités politiques et sanitaires, les variants, notamment le "BR-P1", qui cause des ravages au Brésil, mais est encore très peu présent en France métropolitaine. Pour tenter d'éviter leur propagation, le gouvernement a annoncé samedi des restrictions sur les voyages en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, tous touchés par le variant brésilien, et d'Afrique du Sud, où sévit une autre mutation du virus.

Les vols sont temporairement suspendus avec le Brésil et les voyageurs en provenance de ces pays devront se soumettre à des tests répétés et une quarantaine de 10 jours, contrôlée. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré lundi sur Europe 1 que le non-respect de celle-ci serait sanctionné par des amendes de "1.500 euros, 3.000 euros en cas de récidive", "un cadre extrêmement strict" et "dissuasif". Lisez ici son interview.

Des restrictions qui s'appliqueront aussi aux voyageurs arrivant de Guyane, territoire qui a plus de 700 kilomètres de frontière avec le Brésil et où le variant brésilien est déjà devenu dominant chez les personnes contaminées.

Un comité de l'OMS défavorable au passeport vaccinal

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé sur le Covid, chargé de guider le chef de l'OMS, a indiqué lundi ne pas être favorable à un passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs internationaux.

La France, de son côté, a débuté ses expérimentations d'un "pass sanitaire" qui pourrait préfigurer le dispositif attendu fin juin par Bruxelles pour certifier les résultats des tests et la vaccination anti-Covid, et "faciliter" les voyages au sein de l'UE.

Vaccin pour tous aux États-Unis

Aux Etats-Unis, l'immense campagne de vaccination en cours se poursuit à vive allure en dépit de la suspension mardi du vaccin Johnson & Johnson après la découverte de six cas de femmes ayant développé des cas graves de caillots sanguins, dont un mortel.

Quelque 50,4% des Américains de plus de 18 ans ont pu bénéficier d'au moins une dose de vaccin, et 32,5% sont entièrement vaccinés, notamment les seniors de 65 ans et plus, a indiqué dimanche la principale agence fédérale de santé publique du pays. Au total, plus de 131,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection et les autorités prévoyaient d'autoriser dès lundi tous les citoyens à se faire vacciner. "Nous avons assez de vaccins, je devez être protégés, et protéger vos voisins et votre famille", a dit le président Joe Biden dans une vidéo mise en ligne par la Maison Blanche. "Alors, s'il vous plaît, faites-vous vacciner".

Rio rouvre ses plages, le Portugal ses restaurants

Malgré des chiffres de mortalité toujours très élevés et un variant "brésilien" très contagieux, Rio de Janeiro a rouvert lundi ses plages, après avoir fait de même début avril avec ses bars et restaurants. De son côté, le Portugal est entré le même jour dans la troisième phase d'un déconfinement progressif entamé il y un mois, avec la réouverture des centres commerciaux, de l'intérieur des cafés et des restaurants, des salles de spectacle, des lycées et des universités.

Plus de 3 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.020.765 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10 heures GMT. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 567.217 décès, suivis par le Brésil (374.682), le Mexique (212.339), l'Inde (178.769) et le Royaume-Uni (127.270).