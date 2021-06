EN DIRECT - Coronavirus : les ados peuvent se faire vacciner à partir d'aujourd'hui

La vaccination entre dans une nouvelle phase en France. A partir de mardi, les adolescents peuvent en effet se faire vacciner contre le Covid. Le gouvernement espère ainsi limiter le ralentissement de la campagne en France. Par ailleurs, l’institut Pasteur a annoncé lancer un test d’un traitement contre la maladie. Ailleurs dans le monde, alors qu’Israël poursuit la levée des restrictions, la Grande-Bretagne décale la dernière étape du déconfinement en raison de la poussée du variant Delta.

Les principales infos à retenir : - Les adolescents français peuvent se faire vacciner à partir d’aujourd’hui - L’institut Pasteur lance le test d’un traitement - Israël met fin au port obligatoire du masque en intérieur - La Grande-Bretagne repousse d’un mois la dernière étape du déconfinement

Les ados peuvent se faire vacciner

Dès mardi, le profil des personnes pouvant se faire vacciner se rajeunit sensiblement. La campagne est en effet désormais ouverte aux adolescents de plus de 12 ans. Pour que l'injection puisse avoir lieu, le consentement oral des adolescents devra se faire en présence d'un des deux parents, et devra être accompagné de l'accord écrit des deux parents.

Selon le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, la vaccination des adolescents sera "un impératif arithmétique" pour atteindre l'immunité collective souhaitée par le gouvernement. Pour y arriver, près de 90% des 12 ans et plus devront être vaccinés afin d'éviter une nouvelle vague à l'automne prochain.

La pression hospitalière poursuit sa baisse

La pression sur les services hospitaliers continue de baisser, avec un peu plus de 2.000 malades du Covid-19 en services de réanimation lundi, selon les chiffres de Santé Publique France. La France compte désormais 12.374 personnes hospitalisées en raison du Covid-19, un chiffre au plus bas depuis la mi-octobre. La décrue du nombre de patients traités en soins critiques, pour les formes les plus graves, se poursuit aussi, avec 2.068 malades, un plus bas depuis la mi-octobre également, dont 71 nouvelles admissions.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 30.472.434 personnes ont reçu au moins une injection et 14.364.587 personnes ont reçu deux injections. Cela représente respectivement 58% et 27,4% de la population majeure. 16.126.305 personnes ont un schéma vaccinal complet (deux doses, ou une dose si vaccin à dose unique ou si vaccin pour une personne ayant eu le Covid-19), précise le ministère de la Santé.

L'Institut Pasteur de Lille lance un test de traitement sur patients

L'Institut Pasteur de Lille lance la phase de test sur des patients d'un traitement par suppositoires contre le Covid-19, après avoir obtenu le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament, a-t-on appris lundi auprès de sa direction. Cet essai clinique va être mené dans un premier temps sur "quelques centaines de patients", âgés de plus de 50 ans, non-vaccinés et présentant au moins un symptôme du Covid-19.

Les patients, recrutés à partir de cette semaine par le biais de médecins généralistes et de laboratoires, d'abord exclusivement dans les Hauts-de-France, prendront un suppositoire matin et soir pendant cinq jours. Si les résultats démontrent un niveau de 50% de réduction du risque d'aggravation avec le traitement, une autorisation de mise sur le marché sera demandée.

En Israël, fin de l'obligation du masque dans les lieux publics fermés

Israël a annoncé lundi soir la fin imminente de l'obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés, une des dernières mesures en vigueur dans l'Etat hébreu dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Israël a assoupli début juin les restrictions sanitaires pour ses habitants mais maintient encore des mesures drastiques pour les visiteurs arrivant de l'étranger.

Angleterre : report de la levée des dernières restrictions

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi soir le report de la levée des dernières restrictions en Angleterre, en raison de la poussée du variant Delta du coronavirus. "Nous sommes très préoccupés par le variant Delta qui se propage plus rapidement que prévu" a-t-il déclaré. La dernière étape du déconfinement, prévue initialement le 21 juin (réouverture de discothèques notamment) a été repoussée au 19 juillet.

Les vaccins efficaces contre les variants

L'entreprise de biotechnologie américaine Novavax a affirmé lundi que son vaccin anti-Covid était efficace à plus de 90%, y compris contre les variants, après une étude réalisée sur près de 30.000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique. Deux doses des vaccins Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca/Oxford protègent à plus de 90% contre les hospitalisations après avoir contracté le variant Delta du coronavirus, initialement apparu en Inde, selon une étude publiée lundi par les autorités sanitaires britanniques.

Copa America: 41 cas détectés

Un total de 41 personnes ont été testées positives au coronavirus parmi toutes les délégations participant à la Copa America, a informé le ministère de la Santé du Brésil, pays hôte de la compétition. Malgré l'absence de public, le déplacement de la Copa America au Brésil après les désistements de la Colombie puis de l'Argentine a suscité de vives critiques, compte tenu de la situation sanitaire du pays: le géant sud-américain cumule près d'un demi-million de décès dus au coronavirus.

Plus de 3,8 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3.805.928 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT. Après les Etats-Unis (599.961 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (488.228), l'Inde (374.305) et le Mexique (230.150).