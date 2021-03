Traitement anti-Covid : un essai clinique à l'institut Pasteur de Lille "d'ici quelques semaines"

INTERVIEW

C'est un espoir pour la lutte contre le coronavirus. Après avoir testé plus de 2.000 molécules, l'Institut Pasteur de Lille pourrait enfin avoir trouvé un traitement efficace pour soigner le Covid-19. Il s'agit d'un médicament existant, l'octofene, auparavant prescrit pour soigner les rhinopharyngites. Un essai clinique devrait être lancé "d'ici quelques semaines", affirme Xavier Nassif, directeur de l’institut Pasteur de Lille, invité d'Europe 1 vendredi matin.

Un traitement "prometteur"

L'antibiotique en question avait été retiré du marché en 2005, lorsque la Sécurité sociale avait revu son intérêt médical : les rhinopharyngites guérissant d'elles-mêmes, un médicament n'était plus considéré comme nécessaire. Mais l'Institut Pasteur de Lille pourrait bien le remettre au goût du jour. "Ce traitement peut être prometteur", assure Xavier Nassif. Pour être efficace, il devrait selon lui être prescrit aux patients atteint du Covid-19 le plus tôt possible, idéalement dès le premier contact avec une personne malade.

Xavier Nassif estime que l'essai clinique pourra être lancé "fin avril ou début mai". Il se réjouit que l'Institut Pasteur de Lille ait reçu "beaucoup de dons" en vue de son lancement, notamment un important financement du groupe LVMH. Il bénéficie aussi d'aides publiques de la région.