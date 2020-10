EN DIRECT - Coronavirus : Toulouse et Montpellier passent en zone d'alerte maximale

EN DIRECT

L'épidémie de coronavirus continue de reprendre de l'ampleur sur l'ensemble du territoire, et la pression s'accentue sur l'exécutif. Alors que neuf villes sont désormais placées en zone d'alerte maximale, Emmanuel Macron doit prendre la parole mercredi après un nouveau conseil de défense, tandis que le gouvernement agite la menace de nouvelles restrictions. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Le nombre de personnes contaminées continue de grimper en France

Emmanuel Macron doit s'exprimer mercredi

Toulouse et Montpellier basculent mardi en zone d'alerte maximale

En France, les indicateurs continuent de se détériorer

Les indicateurs de l'épidémie poursuivent leur détérioration: près d'une centaine de morts ont été recensés en 24 heures en France, le nombre de malades en réanimation ayant quant à lui dépassé le seuil de 1.500, selon les chiffres publiés lundi par Santé publique France.

Dans les dernières 24 heures, 96 personnes sont mortes du Covid, portant le total de décès à au moins 32.825. Dans le même temps, le nombre de malades hospitalisés en réanimation, les cas les plus graves, a poursuivi sa hausse pour atteindre 1.539 personnes, soit 56 de plus que la veille, au plus haut depuis mai. Les nouvelles admissions en réanimation ont également augmenté, avec 171 patients admis lundi, soit 98 de plus que la veille. Les séjours à l'hôpital poursuivent leur augmentation continue (8.671 au total, dont 976 nouvelles hospitalisations recensées dans les dernières 24 heures).

Concernant les tests, quelques 8.505 nouveaux cas de contamination ont été détectés au cours des dernières 24 heures, loin des records des derniers jours, avec près de 27.000 cas enregistrés samedi. Le chiffre du lundi n'est toutefois pas représentatif en raison de la fermeture des laboratoires le week-end.

Emmanuel Macron doit parler mercredi

Face à la recrudescence de l'épidémie, le gouvernement hausse encore le ton. Lundi, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que la France était "dans une deuxième vague forte" et n'a pas exclu des reconfinements localisés. De son côté, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a lui affirmé qu'il "pourrait y avoir des mesures supplémentaires". On vous explique dans cet article pourquoi la semaine est décisive pour l'exécutif.

De nouvelles indications seront peut-être données par Emmanuel Macron en personne. Le président de la République doit en effet prendre la parole mercredi, avec une interview à TF1 et France 2. Un nouveau Conseil de défense doit également avoir lieu.

Toulouse et Montpellier basculent en zone d'alerte maximale

Toulouse et Montpellier basculent mardi en zone d'alerte maximale, synonyme de taux d'occupation des lits en réanimation à 30% et qui a pour conséquence la fermeture des bars, des salles de sport et un accueil limité dans les restaurants.

Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Paris, Aix-Marseille, ainsi que le département de la Guadeloupe, se trouvent déjà en zone d'alerte maximale.

Trump testé négatif

Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a annoncé lundi que Donald Trump avait été testé négatif au Covid-19 "plusieurs jours de suite" en utilisant un test rapide. Privé de déplacement pendant dix jours par le Covid-19, le président américain a retrouvé les estrades de campagne en Floride, assurant être en "pleine forme" à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden.

Un 5e cas de réinfection aux Etats-Unis

Un Américain a attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi d'intervalle et la deuxième infection était plus sévère que la première, selon une étude parue mardi dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases, qui détaille ce cas de réinfection, l'un des cinq recensés jusque-là dans le monde.

Selon cette revue médicale, cinq cas ont été confirmés jusque-là: à Hong-Kong (il s'agissait du premier, annoncé le 24 août), en Belgique, aux Pays-Bas, en Equateur et dans l'état américain du Nevada (c'est lui qui fait l'objet de cette nouvelle étude).

Un essai clinique de vaccin suspendu

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé lundi la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade. "Nous avons interrompu temporairement le dosage supplémentaire dans tous nos essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, y compris l'ensemble de l'essai de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée chez un participant", a déclaré le groupe.

Cette suspension entraîne la fermeture du système d'inscriptions en ligne mis en place fin septembre pour recruter 60.000 participants dans le cadre de la phase 3 de l'essai, tandis que le comité indépendant pour la sécurité des patients a été saisi.

Plus de 1,07 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.077.849 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Plus de 37,5 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.