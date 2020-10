Le footballeur Cristiano Ronaldo testé positif au Covid-19

Deux jours après le match nul (0-0) entre la Seleçao et l'équipe de France, dimanche soir, la fédération portugaise de football a annoncé mardi sur son site que sa star, Cristiano Ronaldo, avait été testée positive au coronavirus. Dans un communiqué publié sur son site, la fédération indique que le joueur de la Juventus Turin, 35 ans, a quitté la sélection à la suite de ce test positif. "L'international portugais se porte bien et n'a pas de symptômes", est-il précisé. Il "ne jouera pas contre la Suède" et se trouve actuellement "en quarantaine".

Aucun autre joueur de la Seleçao n'est positif

La fédération portugaise indique également que tous les autres joueurs de la sélection entraînée par Fernando Santos ont subi un nouveau test au coronavirus. Aucun d'entre eux n'est à ce jour positif et ils pourront donc affronter la Suède en Ligue des Nations, mercredi soir, à Lisbonne.

La semaine dernière, avant le déplacement en France, deux autres joueurs portugais avaient été testés positifs : le gardien lyonnais Anthony Lopes et le défenseur lillois José Fonte. La séance d'entraînement, qui était initialement prévue mardi matin, avait été reportée mardi matin sans que la fédération ne donne d'explications. Cristiano Ronaldo est le dernier footballeur-vedette en date testé positif au coronavirus après notamment Neymar, Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic.