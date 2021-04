"Plus accessible, moins anxiogène", le premier "vaccidrive" a ouvert près de Montpellier

REPORTAGE

"Je ne vais jamais chez McDonald's, c'est la première fois que je passe dans un drive." Guy était mardi matin l'un des premiers patients à recevoir sa dose de vaccin Pfizer depuis sa voiture, au "vaccidrive" tout juste ouvert à Saint-Jean-de-Védas, dans la périphérie de Montpellier. Les patients restent au volant de leur véhicule et tendent simplement le bras aux soignants par la fenêtre ouverte. "On ne perd pas de temps, c'est pratique pour tout le monde", se réjouit Guy au micro d'Europe 1.

Après avoir pris rendez-vous et être arrivés en voiture dans l'espace du parking dédié, les candidats à la vaccination suivent les mêmes étapes que dans un centre conventionnel : vérification de l'inscription, questionnaire médical, si besoin consultation médicale, vaccination effectués par des médecins et infirmiers libéraux rémunérés à la vacation puis temps de surveillance.

"Il y a moins d'appréhension"

"Il y a moins d'appréhension et ça ne prend que 30 minutes. On rend la vaccination plus accessible et moins anxiogène", se réjouit Lamine Gharbi, président de la clinique Saint-Jean, centre de vaccination grand public "classique", que jouxte le "drive". "L'initiative vient cette clinique, qui a proposé à la préfecture et à l'Agence régionale de santé (ARS) il y a quelques semaines ce projet en nous disant qu'ils avaient envie de lancer cette expérimentation", a expliqué Alexandre Pascal, délégué départemental de l'ARS Occitanie.

"L'idée c'est d'offrir un moyen supplémentaire de se faire vacciner", appuie-t-il. Le "drive" dispose pour le moment de 200 doses par semaine, mais ambitionne à terme d'en injecter 100 par jour.