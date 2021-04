"On n'a pas le choix" : après la fermeture des écoles, les parents s'organisent pour la suite

REPORTAGE

Pour des millions d'élèves à travers toute la France, il faudra attendre plusieurs semaines avant de retrouver leurs camarades de classe. Pour tenter de freiner la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, le président de la République Emmanuel Macron a en effet annoncé mercredi la fermeture des écoles sur tout le territoire. Mais si cette mesure était réclamée par une partie des personnels et des parents, du côté de ces derniers, certains regrettent le manque de temps pour s'organiser, et craignent de revivre le scénario du premier confinement d'il y a un an.

À la sortie des classes, devant une école toulousaine, certains parents se souhaitaient ainsi bon courage au moment de récupérer une dernière fois leurs enfants. Isabelle, elle, appréhende le retour des devoirs à la maison pour son fils de CE2 pendant qu'elle télétravaille. "L'an dernier, ça a été du sport, donc je pense que cette année aussi", explique-t-elle, notant que "le télétravail est mieux organisé".

"Un délai d'organisation un peu court"

"On a prévu des activités, des choses qu'il puisse faire tout seul pendant que je suis en télétravail", poursuit cette mère de famille, qui énumère : "de la lecture, un peu de télé, un peu de console, et puis aussi de la solidarité entre parents d'élèves".

Pour Nathalie, infirmière, il a fallu s'organiser très vite, mais tout n'est pas encore calé. "On avait prévu la semaine des vacances, des gardes sur des jours où ils étaient à l'école, des garde de nuits où il faut dormir pendant que les enfants sont à la maison", détaille-t-elle, trouvant "le délai d'organisation de 48 heures un peu court".

"S'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement"

Ambre, elle, ne travaille pas, ce qui lui simplifie un peu la tâche. "On n'a pas le choix. S'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement", pense-t-elle. Surtout, elle estime que la fermeture des classes à répétition ne pouvait plus durer. "Ceux qui sont au collège, ils sont cas contacts tous les trois jours. À un moment, ce n'est plus possible", conclut-elle.

S'ils sont divisés sur la fermeture des écoles, ces parents espèrent en tout cas qu'elle aura un effet sur l'épidémie, et que le calendrier présenté par le président de la République sera respecté. Les crèches, écoles, collèges et lycées doivent fermer pendant trois à quatre semaines.