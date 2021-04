Ce que l'on sait sur l'immunité face aux variants après une première infection

DÉCRYPTAGE

Au micro de Sans rendez-vous lundi sur Europe 1, Augustin, un auditeur de Metz, raconte que son médecin lui a certifié qu'il était immunisé pendant deux mois après avoir eu le Covid-19 en janvier dernier et qu'il pourrait même développer des anticorps pendant plus longtemps. Toutefois, avec l'apparition des variants, il se demande s'il est vraiment immunisé. Le docteur et chroniqueur Jimmy Mohamed lui répond en indiquant ce que l'on sait pour le moment sur l'immunisation après une infection au coronavirus et sur ce que changent les variants.

Combien de temps dure l'immunisation après une infection au coronavirus ?

"Ce que les études disent - donc cela va peut-être évoluer avec le temps -, c'est qu'après une infection au coronavirus, on développe des anticorps pour une durée d'au moins neuf mois. C'est une moyenne. Cela signifie que certains patients, notamment les asymptomatiques et les personnes un peu âgées, peuvent développer des anticorps un peu moins longtemps. À l'inverse, certains, notamment parmi les patients qui ont été en réanimation et ont fait des formes sévères, peuvent produire des anticorps plus longtemps.

Cela ne sert donc à rien de trop jouer avec le temps. Il faut dès que possible se faire vacciner pour se débarrasser de ce virus.

Y a-t-il des variations individuelles ?

Tout à fait. Des variations individuelles existent. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'anticorps que vous n'êtes plus protégés... C'est plus compliqué que cela. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que les enfants développent deux fois plus d'anticorps que les adolescents. Ces derniers en développent deux fois plus que les adultes. En vieillissant, notre système immunitaire est effectivement moins performant.

Que change l'apparition de variants concernant l'immunisation ?

L'apparition des variants redistribue les cartes. Avec le variant anglais, il semblerait que l'immunité obtenue avec la première souche du virus soit plutôt stable. En revanche, les variants sud-africain et brésilien, qui pour l'instant restent minoritaires en représentant 5% des tests PCR, confèrent une infection un peu plus sévère. Surtout, celle-ci échappe à une immunité ancienne. Si vous avez attrapé le coronavirus il y a un mois ou deux et que vous rencontrez ces variants africain ou brésilien, vous retomberez malades.

Par ailleurs, tôt ou tard, il y aura des variants qui chercheront à échapper à l'immunité conférée notamment par la vaccination.

Combien de temps après l'infection faut-il se faire vacciner ?

Tout d'abord, il faut rappeler que l'immunité conférée par la vaccination est nettement plus efficace et de plus longue durée que l'immunité conférée par l'infection. Lorsque vous avez eu le Covid et que la maladie a été détectée par un test PCR ou un test sérologique, il faut ensuite attendre trois mois avant d'aller se faire vacciner. La recommandation actuelle dit qu'une seule dose suffit dans ce cas. Mais il est possible que les choses évoluent quand on aura un peu plus de vaccins... Pour l'instant, c'est une dose trois mois après l'infection."