EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation lundi 22 juin

EN DIRECT

Cette fois, c'est le jour J pour tous les écoliers et collégiens. Tous sont attendus dans leur école à partir de ce lundi, grâce à un protocole sanitaire allégé. Les sports collectifs vont par ailleurs eux aussi pouvoir reprendre. En France, le reflux épidémique se poursuit, mais la situation en Guyane inquiète particulièrement les autorités, qui n'y écartent pas la possibilité d'un reconfinement. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Tous les écoliers et collégiens sont attendus dans leur école lundi

En France, 7 nouveaux morts ont été enregistrés en 24 heures

Le gouvernement évoque la possibilité d'un reconfinement en Guyane

La pandémie a fait plus de 465.000 morts dans le monde

Retour en cours pour tous les écoliers et collégiens

Après six semaines d'école en dents de scie et plus de trois mois de classe à la maison pour lutter contre la propagation du coronavirus, écoliers et collégiens vont retourner lundi en cours, grâce à un protocole sanitaire allégé. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a appelé dimanche les parents "à avoir confiance dans l'institution de l'Éducation nationale" à la veille de ce retour obligatoire à l'école et au collège pour des millions d'élèves. Mais dimanche, certains hésitaient encore à envoyer leurs enfants en classe.

Le protocole sanitaire a été assoupli : il n'y aura plus de règles de distanciation physique en maternelle. En élémentaire, une distance d'un mètre entre les élèves ne sera finalement que recommandée, et au collège, quand cette distance ne sera pas possible, les élèves devront porter un masque. Depuis la réouverture des établissements scolaires mi-mai, 1,8 million d'écoliers - sur un total de 6,7 millions - sont déjà retournés à l'école et 600.000 sur 3,3 millions au collège, rarement à temps complet. Les sports collectifs vont également pouvoir reprendre.

Coronavirus: 7 morts en 24h, chiffre stable en réanimation

La France a enregistré sept décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les dernières 24 heures, portant le total des morts à 29.640 depuis le début de l'épidémie, selon le bilan publié dimanche soir par Santé publique France.

Selon l'agence nationale de santé publique, le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation est stable avec 715 malades, soit le même nombre que la veille. Au total, 19.183 personnes sont mortes dans les hôpitaux, selon Santé publique France. Le nombre total des personnes hospitalisées continue de baisser, avec 9.823 patients dans tout le pays (-14 par rapport à la veille).

Coronavirus: "L'hypothèse d'un reconfinement" de la Guyane est sur la table", prévient Matignon

En Guyane, la situation inquiète les autorités. "L'hypothèse d'un reconfinement" de la Guyane devra être réexaminée si les signes d'une accélération de l'épidémie se confirment, a prévenu Matignon dimanche en annonçant un renforcement des capacités sanitaires sur ce territoire français voisin du Brésil. L'exécutif a déjà annoncé le report en Guyane des élections municipales prévues le 28 juin, le passage en stade 3 de l'épidémie et proposé au Parlement la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au-delà du 11 juillet.

Selon les derniers chiffres communiqués dimanche, l'épidémie a progressé avec 278 cas supplémentaires en 24 heures, pour s'établir à 2.441 cas positifs au Covid-19 (dont 930 guéris), 97 patients hospitalisés et 14 en réanimation, pour six décès au total.

Plus de 465.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 465.300 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19 heures GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119.846 décès, suivi du Brésil (49.976), du Royaume-Uni (42.632), de l'Italie (34.634) et de la France (29.640).