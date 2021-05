EN DIRECT - Coronavirus : un premier concert test organisé le 29 mai à Paris

EN DIRECT

L'Assemblée nationale a finalement adopté cette nuit le texte sur la sortie de l'état d'urgence et le controversé pass sanitaire malgré un couac avec le MoDem mardi un peu plus tôt dans la journée. Du côté des vaccinations, l'exécutif a annoncé que de nouvelles professions peuvent désormais vacciner. Un nouveau décret élargissant la liste des personnes habilitées à le faire va en effet être publié ce mercredi. Kinés et secouristes de la Croix-Rouge sont notamment concernés par cette mesure.

Le vaccin AstraZeneca a par ailleurs été suspendu dans de nouveaux pays, à savoir le Brésil qui ne l'utilisera plus pour les femmes enceintes, et la Slovaquie. Deux provinces canadiennes, qui représentent la moitié de la population du pays, ont également annoncé stopper les injections de premières doses avec ce sérum.

Un premier concert test va se tenir le 29 mai prochain dans la salle de l'Accor Arena, à Paris, ont annoncé les organisateurs Prodiss, syndicat national du spectacle musical et de variété, et l'AP-HP. Un spectacle intitulé "Ambition Live Again", qui réunira 5000 personnes.

"Cette expérimentation vise à évaluer les risques de transmission du virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, lors d’un concert à grande échelle en configuration debout, non distancié, dans une salle fermée", ont-ils indiqué dans un communiqué publié ce mercredi.

C'est Officiel !#AmbitionLiveAgain le concert expérimental organisé par le @prodiss et l’@APHP se déroulera ce 29 mai 2021. Ce concert-test réunira 5000 personnes à l'@Accor_Arena

Pour tout savoir, déroulez le thread ⬇️ pic.twitter.com/SVzo250sEK — PRODISS (@prodiss) May 12, 2021

Le Maire annonce une alternative à la jauge des 50% pour les petites terrasses

Bruno Le Maire a annoncé ce matin sur CNews qu'un aménagement de la jauge des 50% était prévu pour les petites terrasses, qui vont pouvoir rouvrir dès le 19 mai. "Quand vous avez 40 tables et qu'on vous demande d'en mettre 20, c'est un effort supportable, a jugé le ministre de l'Économie. "Si vous êtes une toute petite terrasse, que vous avez 4 tables, et qu'on vous demande de passer à 2, j'entends parfaitement les restaurateurs qui disent que ça ne vaut pas le coup de rouvrir".

"Nous allons regarder une solution pour les petites terrasses", a-t-il annoncé. Une "règle qui garantit la sécurité sanitaire" va être annoncée "dans la journée".

L'Assemblée vote le texte sur la sortie de l'état d'urgence et le pass sanitaire

Après la fronde du MoDem, l'Assemblée nationale a finalement adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence modifié et son controversé pass sanitaire. Le gouvernement a été contraint de revoir l'article premier du texte, rejeté en fin de journée par l'Assemblée, y compris par le MoDem, pourtant membre de la majorité.

Outre la période de transition jusqu'à fin septembre, l'article premier du projet de loi permet au Premier ministre de continuer à prendre des mesures de couvre-feu jusqu'au 30 juin inclus, entre 21 heures et 6 heures maximum, et surtout instaure le pass sanitaire.

Introduit par le gouvernement en commission, il était au coeur des crispations, même si les groupes MoDem ou LR ne sont pas opposés à son principe. Cet outil doit subordonner l'accès des grands rassemblements ou de certains lieux à la présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, ou bien un justificatif de vaccination, ou encore une attestation de rétablissement après une contamination.

106.935 morts en France, le nombre de patients en réa en baisse

Le nombre de malades du Covid-19 recensés dans les services de réanimation continue de reculer, passant sous la barre des 4.800, selon les chiffres de Santé publique France publiés mardi. Au total, on comptait 4.743 personnes dans les services de soins critiques, contre 4.870 malades la veille.

En 24 heures, 285 nouveaux patients atteints de formes graves du Covid ont été admis dans les services de réanimation, contre 265 la veille. Cet indicateur surveillé de très près par les autorités sanitaires, s'éloigne toujours plus de la barre des 6.000 malades dépassée le 26 avril. En 24 heures mardi, 236 personnes ont également été emportées par la maladie. On recense un total de 106.935 morts en France depuis le début de l'épidémie.

Réouverture des discothèques : Castex "pas en mesure de donner un horizon"

Invité du 20h de France 2 mardi soir, le Premier ministre Jean Castex a confirmé que la réouverture des boîtes de nuit n'était pas au programme à ce stade. "Pour les boîtes de nuit, je ne suis pas en mesure de donner un horizon", a-t-il déclaré. Une mise au point qui intervient alors que des informations circulaient un peu plus tôt sur une possible réouverture à partir du 1er juillet, sur présentation du pass sanitaire.

Nouvelles suspensions d'AstraZeneca au Canada, au Brésil et en Slovaquie

Deux provinces canadiennes, qui représentent la moitié de la population du pays, ont annoncé mardi suspendre la vaccination avec la première dose du sérum anti-Covid d'Astrazeneca, l'Ontario en raison d'une hausse du nombre de thromboses causées par le vaccin et l'Alberta en raison de doutes sur d'éventuelles ruptures d'approvisionnement dans les prochains mois.

Au Brésil, de nombreux Etats, dont ceux de Sao Paulo et Rio de Janeiro, ont annoncé avoir suspendu mardi la vaccination des femmes enceintes avec le vaccin d'AstraZeneca, suivant la recommandation de l'agence régulatrice Anvisa, suite à un "incident". La Slovaquie a suspendu mardi les vaccinations avec la première dose de l'AstraZeneca, après avoir annoncé qu'elle examinait le cas d'un patient décédé d'un caillot sanguin après avoir reçu ce vaccin.

Le variant indien détecté dans 44 pays, dont la France

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a détecté le variant à l'origine de l'explosion du nombre de cas de Covid-19 en Inde dans des dizaines d'autres pays du monde, a-t-elle annoncé mercredi. Le variant B.1.617, apparu pour la première fois en Inde en octobre, a été détecté dans des séquences versées dans la base de données GISAID "depuis 44 pays dans l'ensemble des six régions de l'OMS", indique l'organisation, ajoutant qu'elle a reçu "des notifications de détection dans cinq autres pays".

En France, un laboratoire lillois a détecté, après séquençage, un premier cas officiel de variant indien du coronavirus dans les Hauts-de-France, chez un homme de nationalité indienne "hébergé" dans le Nord et de retour d'un séjour en Inde, a annoncé mardi l'ARS. Le patient, qui a transité à son retour d'Asie par "un pays du Moyen-Orient", a été "testé positif le 2 mai à la suite d’un test antigénique".

L'Inde franchit la barre des 250.000 décès dus au Covid

L'Inde a franchi la barre des 250.000 décès dus au coronavirus, selon des données officielles communiquées ce mercredi, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants. Selon le ministère de la Santé, 4205 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 254.197 depuis le début de la pandémie. Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de près de 350.000 pour atteindre 23,3 millions.

Pérou : enquête sur de fausses vaccinations

Une enquête a été ouverte mardi au Pérou sur un possible marché noir de vaccins après des témoignages et des vidéos montrant du personnel de santé effectuant des injections avec une seringue vide. Le ministère de la Santé a assuré que des mesures de surveillance et de contrôle allaient être renforcées, appelant la population à la vigilance.

Plus de 3,3 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.306.037 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Après les Etats-Unis (582.791 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (425.540 morts), l'Inde (249.992 morts), le Mexique (219.089 morts) et le Royaume-Uni (127.609 morts). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.