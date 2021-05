Covid-19 : 107.148 morts en France, la décrue se poursuit à l'hôpital

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en France a poursuivi sa baisse mercredi, passant sous la barre des 25.000 patients pour la première fois depuis la mi-mars, selon les chiffres de Santé publique France. 24.254 personnes diagnostiquées porteuses du coronavirus sont actuellement hospitalisées en France, dont 965 admises au cours des dernières 24 heures, contre 25.028 la veille.

Les réanimations poursuivent leur baisse

La baisse dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), quasi-interrompue depuis le point haut à 6.001 patients atteint le 26 avril, a également continué. Mercredi, 4.583 personnes étaient ainsi admises dans ces services, qui prennent en charge les malades les plus gravement atteints, contre 4.743 la veille. Le nombre de patients dans les services de réanimation est ainsi repassé "en dessous de nos capacités théoriques maximales", a assuré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres.

Concernant les décès, 185 personnes sont mortes du Covid-19 à l'hôpital dans les dernières 24 heures, portant le total à 107.148 depuis le début de l'épidémie (dont 80.841 à l'hôpital). 21.498 nouvelles contaminations ont par ailleurs été répertoriées, contre 19.791 mardi et 26.000 mercredi dernier. Le taux de positivité (nombre de tests positifs sur le total des tests réalisés) est resté stable à 5,4% après plusieurs jours de forte baisse, puisqu'il s'élevait encore à 10% fin avril.

Enfin, sur le plan de la vaccination, 636.336 injections ont été réalisées au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Un niveau très soutenu, alors que de nouveaux professionnels comme les kinés, les ambulanciers et les bénévoles de la sécurité civile sont habilités à vacciner depuis mercredi. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 18.911.865 personnes ont reçu au moins une injection et 8.473.471 personnes ont reçu deux injections (soit 12,6% de la population totale et 16,1% de la population majeure).