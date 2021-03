EN DIRECT - Covid-19 : vers un confinement en Île-de-France et dans les Hauts-de-France ?

Des millions de Français vont une nouvelle fois être suspendus aux lèvres de Jean Castex. Alors que le pays est confronté à une troisième vague de l'épidémie de coronavirus, qui va "taper très dur" jusqu'à la mi-avril selon Emmanuel Macron, le Premier ministre doit annoncer un renforcement des mesures en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Trois scénarios ont été évoqués : un confinement le week-end, un confinement comme au mois de novembre ou un confinement comme celui du printemps 2020. En attendant, les chiffres restent mauvais, avec un taux d'incidence en hausse dans la région parisienne et 4.219 malades en réanimation en France. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures en Île-de-France et dans les Hauts-de France

Plus de 38.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures

L'Agence européenne du médicament va rendre son verdict sur le vaccin AstraZeneca

De nouvelles mesures attendues en Île-de-France et dans les Hauts-de-France

L'exécutif doit annoncer jeudi de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la "troisième vague" de l'épidémie. L'Île-de-France et les Hauts-de-France pourraient ainsi être reconfinées pour le week-end ou même sur toute la semaine. "On est, soyons clairs, dans une troisième vague largement due à la montée de ce fameux variant anglais. La situation est clairement critique. Ca va taper très dur jusqu'à la mi-avril", a souligné Emmanuel Macron mercredi soir lors d'une visioconférence avec des maires franciliens et d'autres régions.

C'est son Premier ministre, Jean Castex, qui doit annoncer jeudi à 18 heures ces nouvelles restrictions. Dès mercredi midi, à l'issue d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait savoir que "des mesures supplémentaires", applicables dès ce week-end, seraient prises dans ces deux régions, tout en laissant entendre que les écoles y resteraient ouvertes. Pas de nouvelles restrictions en revanche en PACA, où Nice et le littoral des Alpes-Maritimes sont déjà confinés le week-end.

La nature exacte des nouvelles "mesures de freinage", ainsi que leur durée, reste à déterminer et l'exécutif va continuer jeudi à consulter des élus pour peaufiner sa stratégie. Devant les parlementaires, Jean Castex a évoqué trois scénarios : un confinement le week-end, un confinement comme au mois de novembre ou un confinement comme celui du printemps 2020.

Quel verdict pour le vaccin AstraZeneca ?

L'Agence européenne du médicament (EMA) rend jeudi après-midi son verdict sur le vaccin AstraZeneca, après que sept Etats européens, dont l'Allemagne et la France, aient allongé en début de semaine la liste d'une quinzaine des pays ayant suspendu l'administration de ce vaccin suite à des problèmes, tels que des difficultés à coaguler ou la formation de caillots.

L'EMA pourrait emboîter le pas de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a recommandé mercredi de continuer à l'utiliser, et cela d'autant plus que sa directrice Emer Cook reste "fermement convaincue" que les bénéfices l'emportent sur les risques. Et si elle n'a pas exclu que l'EMA suspende le vaccin AstraZeneca dans l'UE, en cas de problème ne pouvant être résolu, elle pourrait aussi se contenter de publier un "avertissement supplémentaire", a-t-elle ajouté.

38.000 cas en 24 heures, un record depuis novembre

La France a enregistré plus de 38.000 cas entre mardi et mercredi, un niveau plus vu depuis novembre, selon les chiffres de Santé publique France. Le taux de positivité des tests reste au même niveau que la veille, à 7,5%.

En revanche, la pression sur les services de réanimation a très légèrement diminué, avec 20 patients de moins que la veille. Au total, 4.219 malades étaient en réanimation dans les hôpitaux mercredi. Plus d'un quart de ces patients en réanimation (1.161) sont hospitalisés en Île-de-France. La pression y est en très légère baisse, avec 16 patients de moins en réa que mardi.

Avec 1.745 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 25.314 malades du Covid à l'hôpital en France, contre 25.492 mardi. L'épidémie a fait 246 morts à l'hôpital dans les dernières 24 heures, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 91.437 décès.

La transmission pourrait devenir saisonnière

La transmission du Covid pourrait devenir saisonnière mais les données sont encore insuffisantes pour suggérer de se fonder sur la météo et la qualité de l'air pour adapter les mesures de lutte contre la pandémie, a indiqué l'ONU jeudi. Selon le rapport d'une équipé spéciale mis en place par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée de l'ONU, la saisonnalité des maladies virales respiratoires –en particulier le pic de la saison froide pour la grippe et les coronavirus responsables de rhumes dans les climats tempérés –a donné à penser que le Covid "serait une maladie fortement saisonnière si elle persistait plusieurs années".

Ils indiquent aussi que des études de modélisation des processus ont montré que sa transmission "pourrait devenir saisonnière au fil du temps, ce qui suggère qu'il serait possible de s'appuyer sur les facteurs météorologiques et de qualité de l'air pour surveiller et prévoir" la maladie à l'avenir.

Confinement partiel en Pologne

Le ministre polonais de la Santé a annoncé des mesures de confinement à partir du 20 mars sur tout le territoire, préconisant le télétravail et annonçant la fermeture des hôtels, théâtres, cinémas, salles de sport, ainsi que de la plupart des magasins dans les galeries commerciales.

Les contaminations journalières ont dépassé 25.000 cas mercredi et pourraient bientôt atteindre 30.000 cas par jour, selon les autorités.

Nouveau record de cas au Brésil

Le Brésil a enregistré mercredi 90.303 nouveaux cas de contamination en 24 heures, un record, ainsi que 2.648 nouveaux décès, portant la moyenne quotidienne sur les sept derniers jours à 2.017, la plus élevée depuis le début de la pandémie.

Plus de 2,67 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,67 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (537.945), suivis par le Brésil (284.775), le Mexique (195.119), l'Inde (159.044) et le Royaume-Uni (125.690).