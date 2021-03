Vaccin AstraZeneca : malgré les suspensions en Europe, la vaccination se poursuit en Belgique

REPORTAGE

Malgré la vague de suspensions chez ses voisins, la Belgique continue de faire confiance au vaccin AstraZeneca. Alors que l'Agence européenne du médicament (EMA) doit rendre jeudi son verdict sur le vaccin anti-coronavirus, suspendu par plusieurs pays de l'UE par craintes d'effets indésirables, les autorités sanitaires belges ont elles refusé de mettre sur pause leur campagne de vaccination. Et cette dernière se poursuit donc à un rythme soutenu, comme dans le grand centre mis sur pied à Tournai, près de la frontière franco-belge.

Environ 1.500 personnes sont vaccinées chaque jour à l’AstraZeneca dans cette vaste salle de sport transformée en vaccinodrome. Parmi elles, Thérèse, une vaillante octogénaire qui vient de recevoir sa première injection, ne fait aucun état d'âme. "On s'en fout. AstraZeneca est aussi valable qu'un autre", confie-t-elle à Europe 1. "Des thromboses, il y en a tous les jours dans la vie et on n'en fait pas une maladie".

"J'ai confiance"

"Ça me fait pas peur", assure un autre patient. "En Angleterre, il y a 10 millions de gens qui ont été vaccinés et on n'entend rien, moi j'ai confiance!"

Reste que certains s’interrogent tout de même sur la suspension du vaccin en Europe et sur le principe de précaution appliqué par les autres pays. "J'espère que notre gouvernement va faire la même chose s'il y a un problème", indique une femme présente dans le centre. Mais, Brigitte, l’infirmière, est là pour dissiper les craintes. "Nous, on essaye de rassurer, parce que si on ne veut pas le faire, on ne sera jamais sorti de cette galère", dit-elle à Europe 1.

"La raison l'emporte sur les craintes et la peur"

En Belgique le ministre de la Santé a jugé irresponsable l’hypothèse d’une suspension de la vaccination. Jawad Larwazi, responsable du centre de Tournai, pense lui que "la raison l'emporte sur les craintes et la peur". "Il n'y a pas de preuves probantes qui démontrent que le vaccin AstraZeneca est moins efficace ou plus dangereux qu'un autre vaccin", rappelle-t-il encore.

À Tournai, on attend donc des renforts de doses de vaccin AstraZeneca pour augmenter encore la cadence de la vaccination.