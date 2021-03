Coronavirus : Castex annonce la fermeture des commerces non-essentiels dans 16 départements

Les commerces et rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux "vendant des biens et des services de première nécessité" fermeront leurs portes dans les 16 départements concernés par le reconfinement, dont ceux d'Ile-de-France, à partir de ce week-end, a annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi.

"Pour ralentir l'épidémie, il faut réduire (...) les occasions de contacts dans les lieux clos", a expliqué Jean Castex. "La fermeture d'une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation."

Comme au mois de novembre, "par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville", a-t-il ajouté. Dans un hypermarché, certains rayons considérés comme essentiels resteront ouverts, mais ceux vendant des produits non essentiels ne seront plus accessibles.

Librairies et disquaires ouverts

C'est donc le même dispositif qu'au deuxième confinement de l'automne 2020, avec une différence importante : librairies et disquaires pourront rester ouverts, étant désormais catégorisés comme "de première nécessité". Lors des précédents confinements, le gouvernement avait précisé la liste des produits considérés comme essentiels à la poursuite de l'activité économique, comprenant notamment la vente de produits alimentaires, les journaux et papeterie, les matériaux de construction ou encore la quincaillerie, "ainsi que les produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture".