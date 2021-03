Suspension du vaccin AstraZeneca : mais en fait, c'est quoi une une thrombose ?

>> Le vaccin d'AstraZeneca peut-il provoquer des problèmes sanguins ? Plus que le nombre, très réduit, de ces potentiels effets indésirables, comme les thromboses, c'est leur nature inhabituelle qui semble avoir poussé plusieurs pays, dont la France à suspendre l'utilisation de ce vaccin, le temps de répondre à cette question. Mais au fait, qu'est-ce qu'une thrombose ? Quels sont les facteurs de risque ? Le docteur Jimmy Mohammed vous explique tout mercredi au micro d'Europe 1.

"La thrombose correspond à l'obstruction d'une artère ou d'une veine par un caillot qui bloque la circulation sanguine. Lorsque cela touche une veine, on appelle ça la thrombose veineuse. La plus fréquente, que l'on connait souvent de nom, est la phlébite. Elle touche les veines situées au niveau des jambes. 50.000 à 100.000 patients sont concernés chaque année. La phlébite se manifeste par une douleur au niveau du mollet qui devient rouge, chaud et douloureux.

Des anticoagulants pour fluidifier le sang

On la diagnostique facilement grâce à une échographie Doppler. Le diagnostic est nécessaire car on sait que ce petit caillot peut dans certains cas remonter au niveau de la circulation sanguine et provoquer une embolie pulmonaire. Celle-ci se manifeste par des douleurs à la poitrine et un essoufflement. La bonne nouvelle, c'est que l'on a un traitement : les anticoagulants. Ils servent à fluidifier le sang, non pas pour dissoudre le caillot, mais pour éviter l'apparition de nouveaux.

Des prédispositions génétiques

La thrombose survient d'ordinaire dans un contexte particulier. Il existe notamment des prédispositions génétiques. D'autres situations, comme la grossesse ou l'obésité, constituent un facteur de risque supplémentaire, de même que la chirurgie ou un long voyage en avion ou en voiture. Certains médicaments, dont la pilule contraceptive, peuvent aussi augmenter le risque de thrombose.

Le tabac est par ailleurs pourvoyeur de thrombose veineuse et artérielle, pouvant provoquer un accident vasculaire cérébral ou même un infarctus. C'est enfin le cas du coronavirus, qui donne aussi des thromboses. La discussion autour du vaccin AstraZeneca est donc beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Il faudra donc patienter et éventuellement se préparer à rassurer la population d'ici quelques jours."