Coronavirus : un plan de réouverture en trois étapes pour les restaurants, hôtels et bars

Trois étapes mais pas de date. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont indiqué mardi travailler avec le ministère de l'Economie à une réouverture de leurs établissements en trois étapes, encore sans calendrier. Ce protocole progressif de trois phases, d'un mois chacune, soit un trimestre au total, devrait être mis en place dès le feu vert du gouvernement. Lequel dépendra de deux facteurs : le nombre de cas positifs au Covid-19 et le nombre de personnes vaccinées. Pour l'instant, aucun seuil n'a été communiqué.

Distanciation pour les trois phases

La première étape de ce protocole ne concerne que les clients des hôtels. Ils pourront prendre leur petit-déjeuner dans la salle de restaurant de l'établissement. Le patronat du secteur souhaite également qu'en phase 1, les restaurants d'hôtels puissent également accueillir leurs clients pour le dîner et que cafés et restaurants soient autorisés à ouvrir leurs terrasses, mais des concertations sont en cours.

Un mois plus tard, en phase 2, les bars et restaurants pourront rouvrir avec une jauge à 50% de leur capacité, à l'intérieur mais aussi en terrasse. Cette étape intermédiaire est capitale : si elle se passe bien, le gouvernement pourra passer en phase 3 et lever les jauges, en respectant le protocole sanitaire.

En effet, il faudra toujours respecter le mètre de distanciation entre les tables, de la phase 1 à la phase 3. Les clients seront également priés de scanner un QR code avec leur téléphone afin de tracer les éventuels cas positifs.

Maintien des aides financières et plan "discothèques"

Les organisations ont été reçues notamment par Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat en charge du Tourisme et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, dans le cadre d'une concertation lancée par le Premier ministre le 5 mars. Au niveau économique, selon les organisations patronales du secteur, ce plan "sera accompagné d'un maintien des aides des entreprises, comme l'activité partielle, l'adaptation du fonds de solidarité et l'exonération des charges patronales.

Le gouvernement travaille aussi à un "plan discothèques" pour fin mars, comme à des mesures spécifiques aux traiteurs et organisateurs de réceptions, tandis que les bowlings sont "associés aux dispositifs des salles indoor", selon les mêmes sources.

Interrogé par l'AFP, Bercy a jugé prématuré de communiquer à ce stade sur un "cycle de consultations avec les organisations professionnelles". Ces "modalités de réouverture du secteur" devront encore être examinées par le ministère de la Santé et le comité interministériel de crise, a-t-on précisé.