Covid-19 : Rémi Salomon entrevoit "trois ou quatre mois difficiles à passer"

"On rentre dans une période de risques" : le président de la commission médicale des Hôpitaux de Paris, Rémi Salomon, a estimé jeudi qu'on abordait "une période de trois ou quatre mois difficiles à passer" en raison du relâchement progressif des mesures de restriction. "On n'est pas à l'abri" d'un rebond de l'épidémie de Covid-19, a insisté Rémi Salomon, invité de BFMTV et RMC. "Le relâchement des mesures de restriction va avoir pour conséquence une recirculation du virus, tout va dépendre de l'ampleur de cette recirculation", a-t-il ajouté.

"Si on vaccine beaucoup, on peut passer l'été sans quatrième vague", veut croire le médecin, qui s'exprimait pour la première fois sans masque sur un plateau de télévision. Rémi Salomon a rappelé que "les hôpitaux sont encore très saturés de patients Covid" malgré la baisse du nombre de cas positifs enregistrée quotidiennement en France. "En Île-de-France, on est à 120% d'occupation des lits de réanimation", a-t-il précisé.

Inciter les Français "à être dehors au maximum"

La réouverture des terrasses prévues le 19 mai sera "finalement bénéfique", a espéré le médecin, car "on se contamine très peu à l'extérieur". "Je fais une suggestion, c'est qu'à partir du soir on rende piétonnes les rues où il y a beaucoup de cafés", a proposé le Pr Salomon, afin de pouvoir mettre une certaine distance entre les tables. Il a également recommandé de conserver le masque même en extérieur et de le tomber seulement "pour boire ou manger".

"Compte tenu de ce que je vous ai dit, le couvre-feu à 21h00 n'est pas un problème si on est dehors", a-t-il indiqué, souhaitant même le voir passer à 23h00 dès que possible - c'est prévu à partir du 9 juin - pour inciter les gens "à être dehors au maximum".

Enfin, le pass sanitaire "permettra de sécuriser un peu quand les foules se retrouveront", a estimé le président de la commission médicale de l'AP-HP, qui juge "assez logique" de le rendre obligatoire lors des rassemblements importants.