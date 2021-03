EN DIRECT - Coronavirus : un Conseil de défense mercredi matin

EN DIRECT

Au niveau national, le nombre de patients soignés pour le Covid-19 dans les services de réanimation ne cesse de progresser en France. La charge très élevée dans les Hauts-de-France, en Provence Alpes-Côte d'Azur et en Ile-de-France oblige à de nouveaux transferts de patients vers d'autres régions. La préfecture du Nord a d'ailleurs annoncé mardi que le confinement en vigueur dans l'agglomération dunkerquoise était prolongé pour trois week-ends supplémentaires. Ce mercredi un nouveau Conseil de défense doit se tenir afin de faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Les principales infos à retenir : Un Conseil de défense va se tenir ce mercredi matin à l'Elysée

Le confinement a été prolongé pour les trois prochains week-ends à Dunkerque et ses environs

La pandémie a fait au moins 2,6 millions de morts dans le monde

Un Conseil de défense ce mercredi matin à l'Elysée

Un Conseil de défense va se tenir ce mercredi matin à l'Elysée alors que le nombre de contaminations au Covid-19 est toujours aussi élevé en Ile-de-France. Pourtant aucune annonce majeure ne devrait a priori être annoncées à son issue concernant les départements sous surveillance depuis une semaine. Des ajustements locaux "au cas par cas" semble la seule hypothèse sur la table.

La région parisienne, confrontée au variant anglais du coronavirus, plus contagieux, a vu le nombre de malades du Covid-19 monter en flèche dans les services de réanimation de ses hôpitaux, jusqu'à 1.018 malades mardi pour "moins de 1.050" lits disponibles en théorie, selon l'Agence régionale de santé (ARS). L'ARS a donné "l'ordre ferme" aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales pour augmenter les capacités d'accueil.

Le gouvernement avait renoncé la semaine dernière à imposer un confinement le week-end en Ile-de-France, région la plus peuplée du pays (12 millions d'habitants), face aux réticences notamment de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente de région Valérie Pécresse. Cette mesure a été limitée au Pas-de-Calais, après le littoral des Alpes-Maritimes et Dunkerque. Pour ce territoire, voisin du Pas-de-Calais, le confinement a été prolongé pour encore trois week-ends, soit cinq au total.

89.327 morts en France au total, plus de 3.900 patients en réanimation

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser mardi, à 3.918 dont 421 admis au cours des dernières 24 heures, selon les données hospitalières publiées par les autorités sanitaires. Le nombre de patients en réa, service qui accueille les cas les plus graves, a augmenté de 69 en 24 heures. Il y a une semaine, il s'élevait à 3.586.

Descendu sous la barre des 2.600 début janvier, cet indicateur n'a cessé de monter depuis et se situe désormais au niveau de fin novembre. Il reste toutefois encore loin du pic de la deuxième vague de l'automne (4.900 mi-novembre) et de la première vague au printemps (7.000 début avril). Mardi, 299 morts du Covid-19 à l'hôpital ont été enregistrés, portant le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie, il y a un an, à 89.327, dont 64.083 à l'hôpital.

Inquiétudes face aux premières pénuries d'ingrédients pour les vaccins

Ingrédients, verre pour fabriquer les flacons, plastique, bouchons : des pénuries apparaissent sur la chaîne d'approvisionnement pour la production de vaccins anti-Covid-19, se sont inquiétés mardi les principaux acteurs du secteur, dont l'OMS, appelant à lever les obstacles à leur commercialisation.

L'industrie pharmaceutique pense produire 10 milliards de doses de vaccins cette année, soit le double de la capacité de fabrication de 2019, tous vaccins confondus.

L'Italie va produire le Spoutnik V

Le vaccin russe Spoutnik V sera produit en Italie à partir de juillet, une première dans l'Union européenne qui ne l'a pas encore autorisé. L'UE a débuté la semaine dernière son examen de ce vaccin par l'Agence européenne des médicaments (AEM), mais la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont déjà passé commande à la Russie.

La Russie a vivement dénoncé les propos d'une responsable de l'AEM qui a comparé l'autorisation en urgence du vaccin Spoutnik V par certains pays européens à la "roulette russe".

Plus de 2,6 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,6 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon le dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 527.612 décès, suivis par le Brésil (268.370), le Mexique (190.923), l'Inde (157.930) et le Royaume-Uni (124.566).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.