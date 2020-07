EN DIRECT - Masques : le gouvernement conseille aux entreprises de "constituer un stock" de "10 semaines"

EN DIRECT

En pleine période estivale, l'inquiétude d'une deuxième vague de coronavirus se renforce de jour en jour en France. Plusieurs foyers épidémiques ont été constatés, notamment dans le Morbihan, par les autorités, qui appellent la population à la vigilance et au respect des mesures barrières et de la distanciation sociale. Le gouvernement a également recommandé aux entreprises de se constituer "un stock préventif" de masques pour "10 semaines". Sur le front économique, le chômage a baissé de 4,6% au mois de juin mais reste à un niveau très élevé.

Dans le monde, la pandémie continue de faire des ravages, avec plus de 650.000 morts, selon le dernier bilan de l'AFP. Une petite lueur d'espoir vient toutefois des États-Unis, où le nombre de nouvelles contaminations est au plus bas depuis deux semaines, même si les chiffres restent à des niveaux très élevés (56.000 nouveaux cas en 24 heures). Suivez en direct l'évolution de la situation.

Baisse du chômage en juin, mais le pire reste à venir

Sur le front économique, le chômage a baissé de 4,6% en juin mais reste à un niveau très élevé. Cette baisse est due au retour de demandeurs d'emploi vers l'activité réduite (catégories B et C) avec la poursuite du déconfinement, selon les chiffres de Pôle emploi publiés lundi.

Ce nombre reste cependant au niveau très élevé de 4,221 millions après les hausses exceptionnelles dues au confinement. Au total, l'effectif des catégories A, B et C a continué d'augmenter, de 0,5%, à 6,157 millions, son plus haut niveau historique. Surtout, le plus dur est devant nous : les chiffres de juin montrent une forte hausse des inscriptions après fin de formation et des premiers inscriptions pour ceux qui entrent sur le marché du travail. De nombreux plans de licenciements devraient également arriver dans les mois à venir, Emmanuel Macron parlant de 800.000 à 1 million d'emplois qui pourraient être détruits.

Les entreprises incitées à se constituer un stock de masques pour 10 semaines

Signe de l'inquiétude des autorités : le gouvernement a recommandé lundi aux entreprises de "constituer un stock préventif de masques de protection de 10 semaines pour pouvoir faire face à une résurgence potentielle de l'épidémie". La situation en matière d'approvisionnement s'étant améliorée, "il vous faut donc veiller collectivement à disposer, dans la durée, des équipements nécessaires à la protection des salariés pour assurer la continuité de votre activité", selon cette note adressée aux employeurs que l'AFP a pu consulter.

La recommandation de dix semaines de stock avait déjà été faite début juillet avant la levée de l'état d'urgence sanitaire, mais elle est répétée dans un contexte de rebond du nombre de nouvelles contaminations par le coronavirus en France et alors que le port de masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics clos.

Plages, parcs et jardins interdits à Quiberon, dans le Morbihan...

En raison de l'évolution rapide de la situation liée au coronavirus à Quiberon, dans le Morbihan, le maire Patrick Leroux a pris un arrêté interdisant l'ouverture le soir des plages, parcs et jardins. L'interdiction est en vigueur depuis dimanche soir, a annoncé la préfecture. Cet arrêté fait suite à la découverte d'une cinquantaine de cas, pour la plupart des jeunes. "D'après les investigations effectuées par l'Agence Régionale de Santé et l'Assurance Maladie, ces 54 cas confirmés représentent un public jeune ayant participé à des rassemblements privés ou bien dans des établissements types bars avec de très nombreuses interactions sociales", indique la préfecture.

L’un des clusters est parti d’une boite de nuit de la ville. Cette discothèque s’était arrangée avec les interdictions, se transformant en "bar de nuit" afin de pouvoir ouvrir. Le patron y a organisé plusieurs soirées dansantes. En guise de sanction, la préfecture a ordonné une fermeture de deux mois pour non-respect des règles sanitaires. Lisez ici notre article sur la situation à Quiberon.

... où le préfet appelle à la vigilance

Le préfet du Morbihan Patrice, invité lundi matin d'Europe 1, a lancé un appel à la vigilance. "Il est inextrêmement inopportun de faire la fête comme en 2019. L’été ne sera pas le même, il ne faut pas qu’il soit le même parce que nous ne voulons pas tout à chacun prenne des risques", a averti le haut fonctionnaire.

"On en appelle à la responsabilité individuelle et collective de la jeunesse. On comprend bien qu’elle veuille s’amuser, mais on est intimement convaincus que les jeunes ne veulent pas diffuser le virus auprès de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs voisins, ou dans les universités et écoles qu’ils vont rejoindre dans les prochaines semaines", a jugé Patrice Faure. Retrouvez ici son interview.

Un vaccin potentiel testé à grande échelle

Un potentiel vaccin contre le Covid-19, mis au point par la société américaine de biotechnologie Moderna, s'apprête à entrer dans la dernière phase de son essai clinique. Ce vaccin expérimental, qui a déclenché des anticorps contre le coronavirus chez les 45 participants dans une première phase, pourra ainsi être testé à partir de lundi sur 30.000 personnes.

Le gouvernement américain s'est engagé à porter à jusqu'à près d'un milliard de dollars au total son soutien au développement de ce potentiel vaccin. Les Etats-Unis ont annoncé ces derniers mois des investissements massifs visant à immuniser les Américains dès le début de l'année prochaine.

650.000 morts dans le monde, record de contaminations en Australie

Dans le monde, la pandémie continue de se répandre, avec désormais près de 650.000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP. Au moins 16,3 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec près de 147.000 décès, devant le Brésil (87.004), le Royaume-Uni (45.738), le Mexique (43.374) et l'Italie (35.102). L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations depuis le début de la pandémie de Covid-19, soit 4,3 millions de cas.

Les États-Unis, justement, ont enfin enregistré une bonne nouvelle, avec une nette baisse du nombre de nouvelles contaminations. Les autorités ont recensé 56.000 cas en 24h, chiffre le plus bas depuis deux semaines. Ces nouveaux cas portent à 4,2 millions le nombre total de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie dans le pays. Le nombre de morts s'établit quant à lui désormais à 146.909, dont 518 décès recensés ces dernières 24 heures.