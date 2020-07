L’appel du préfet du Morbihan : "Il est inopportun de faire la fête comme en 2019"

INTERVIEW

La situation dans le Morbihan, et particulièrement à Quiberon, inquiète les autorités. Une cinquantaine de cas de coronavirus ont été constatés ces derniers jours, la plupart des jeunes "ayant participé participé à des rassemblements privés ou bien dans des établissements types bars avec de très nombreuses interactions sociales", selon la préfecture du département. Patrice Faure, le préfet du Morbihan, a lancé un appel à la vigilance et au respect des gestes barrières, lundi matin sur Europe 1.

"Nous allons faire de la prévention et mobiliser une association de sécurité civile, les gendarmes et la police pour rappeler les gestes barrières et qu’il est extrêmement inopportun de faire la fête comme en 2019. L’été ne sera pas le même, il ne faut pas qu’il soit le même parce que nous ne voulons pas que tout à chacun prenne des risques", a averti le haut fonctionnaire.

"On en appelle à la responsabilité de la jeunesse"

L’un des clusters est parti d’une boite de nuit de Quiberon. Cette discothèque s’était arrangée avec les interdictions, se transformant en "bar de nuit" afin de pouvoir ouvrir. Le patron y a organisé plusieurs soirées dansantes. En guise de sanction, la préfecture a ordonné une fermeture de deux mois pour non-respect des règles sanitaires. "Nous avons fermé une boîte de nuit, alors que cet établissement ne devait pas ouvrir. C’est juste le respect de la loi, c’est le minimum, et ce lieu favorisait la diffusion du virus. La semaine dernière, j’ai fait fermer un établissement du même type qui bravait la loi et voulait encore ouvrir", a expliqué le préfet du Morbihan, qui en appelle à la jeunesse.

"On en appelle à la responsabilité individuelle et collective de la jeunesse. On comprend bien qu’elle veuille s’amuser, mais on est intimement convaincus que les jeunes ne veulent pas diffuser le virus auprès de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs voisins, ou dans les universités et écoles qu’ils vont rejoindre dans les prochaines semaines", a estimé Patrice Faure.

Face à la propagation du virus, le maire de Quiberon a pris un arrêté interdisant l'ouverture le soir des plages, parcs et jardins, alors que le port du masque a été rendu obligatoire sur les marchés de plein air de tout le Morbihan.