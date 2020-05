EN DIRECT - Coronavirus : plus de six millions de cas dans le monde

EN DIRECT

La "phase 1" du déconfinement n’est pas officiellement terminée, mais de nombreux Français profitent déjà d’une liberté retrouvée. En Île-de-France, dans l’Est et dans le Nord, les jardins et les parcs ont été pris d’assaut, après deux mois de fermeture. Ce dimanche de Pentecôte, qui s’annonce ensoleillé, devrait donner lieu aux mêmes images. En parallèle, le reflux épidémique se poursuit, avec une nouvelle baisse des réanimations et des hospitalisations.

Le pape François a, de son côté, estimé que "tout sera différent" après la pandémie, dans un message vidéo diffusé samedi à l’occasion de la Pentecôte. Dans le monde, le bilan du coronavirus s’élève désormais à 367.000 morts, dont plus de 100.000 aux États-Unis. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les Français regoûtent à la liberté

Pour beaucoup de Français, notamment ceux habitant dans les (anciennes) zones "rouge" (Île-de-France, Nord, Est), ce week-end a marqué le retour d'une certaine liberté. Après deux mois de fermeture, les parcs et jardins ont rouvert samedi et ont été pris d’assaut. Aux Buttes-Chaumont, à Paris, des centaines de personnes ont profité du soleil, mais pas toujours avec leurs masques. Retrouvez ici notre reportage dans ce grand parc de la capitale.

La "phase 1" du déconfinement n’est certes pas (encore) officiellement terminé (ce sera mardi), mais une odeur de vacances planera assurément au-dessus du pays pour ce dimanche de Pentecôte, qui s’annonce tout aussi ensoleillé que la veille. Avant, dès mardi, la réouverture des bars, des restaurants ou encore des théâtres, et une liberté supplémentaire retrouvée.

Les stades pourront accueillir jusqu’à 5.000 personnes

Si le déconfinement se poursuit, les stades ne sont pas prêts d’accueillir du public comme avant. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a cependant confirmé que les enceintes sportives pourraient accueillir des spectateurs dès juillet, dans la limite de la jauge de 5.000 personnes fixée par le gouvernement.

"S’il y a moins de personnes malades, hospitalisées, on ne va pas s’imposer un chiffre quelconque. Bien sûr, en juillet, s'il est possible de rejouer, on ne va pas rester à rouvrir les stades et laisser la pelouse pousser. Aujourd’hui, c’est le chiffre de 5.000 qui prévaut", a expliqué la ministre, samedi soir sur Europe 1. Retrouvez ici son interview.

Le reflux épidémique se poursuit

Du côté de la situation sanitaire, les bonnes nouvelles se confirment. Le reflux épidémique se poursuit, avec la baisse des réanimations et des hospitalisations. Le nombre de personnes hospitalisées dans les services de réanimation s'élève à 1.325, avec 36 cas graves en moins en 24h.

Selon le bilan donné par Santé publique France, 57 personnes sont mortes à l'hôpital ces dernières 24h, soit 18.444 au total depuis le 1er mars. Cela porte le bilan total de morts à 28.771. En revanche, les autorités n'ont pas dévoilé les chiffres pour les Ehpad, qui seront actualisés mardi.

Pour le pape François, "tout sera différent" après la pandémie

Le pape François s’est exprimé samedi soir à l’occasion de la fête de le Pentecôte, un moment important pour des centaines de millions de catholiques à travers le monde. Le souverain pontife estimé que "tout sera différent" après la pandémie de coronavirus, dans un message vidéo en espagnol.

"Lorsque nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas continuer à faire ce que nous faisions, et comme nous le faisions. Non, tout sera différent", a déclaré le pape. "Des grandes épreuves de l'humanité, parmi lesquelles cette pandémie, nous ressortirons meilleurs ou pires. Ce n'est pas la même chose. Je vous le demande : comment voulez-vous en sortir? Meilleurs ou pires?", a-t-il lancé.

Plus de six millions de cas et près 367.000 morts dans le monde

Plus de six millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde, dont les deux tiers en Europe et aux États-Unis. La pandémie a fait près de 367.000 morts depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 103.758 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 38.376 morts, l'Italie (33.340), le Brésil (28.834) et la France (28.771).

Les Etats-Unis, durement impactés par la pandémie, sont également secoués par de violentes émeutes raciales depuis la mort de George Floyd, un Afro-américain tué par un policier à Minneapolis, provoquant une émotion nationale mais également internationale. La contestation a gagné tout le pays, avec une nuit d’émeutes vendredi, en dépit des interdictions de rassemblement liés au coronavirus. Lisez ici notre article dans une Amérique sous très haute tension.