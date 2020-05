"Ça fait deux mois qu'on prend l'apéro à la maison" : les citadins retrouvent leurs parcs

REPORTAGE

Depuis samedi, pour boire un verre avec ses amis, il est possible de se rendre dans un parc ou un jardin en région parisienne. Les parcs ont en effet rouvert, pour le plus grand bonheur des amateurs de pique-nique et d'apéros. Reportage dans un parc de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine.

"On a rapporté quelques fruits, quelques petits gâteaux apéritifs, quelques tomates cerises et le petit vin blanc qui se marrie très bien avec le beau temps !", se réjouit Khalil. Dès qu’il a su que les parcs allaient rouvrir, il a prévenu ses amis pour organiser un apéro pique-nique dans l’herbe le soir même. Une libération après plusieurs mois d'attente."Ça fait deux mois que l'on prend l’apéro à la maison, devant la télévision, sur notre canapé", indique-t-il, prévoyant de se rendre à nouveau dans les parcs et jardins pendant l'été. "Il y en aura d’autres, certainement oui", affirme Khalil.

En trinquant assis sur la pelouse, loin de leurs salons et avec un semblant de nature, certains en profitent aussi pour rattraper le temps perdu. Entourée de sa bande de copains, Rim fête par exemple son anniversaire avec un peu de retard.

Le retour des anniversaires

"C’était le 24 avril, mais vu que c’était le confinement, je ne l’ai fêté qu’avec ma famille", explique Rim pour qui ces retrouvailles sont un peu spéciales. "C’est plus un pique-nique avec un gâteau qu’un anniversaire", note l'un de ses amis.

Pour Arthur, c'est surtout l’occasion de profiter tous ensemble loin du bitume et des trottoirs. "C'est mieux de faire ça en plein air que dans la rue. Il y a de l'herbe et plus d'espace", reconnaît-il. "Et puis, on a l'air un peu moins bête que lorsque l'on le faisait en pleine rue", Cette liberté retrouvée sera donc, cette année, le cadeau d’anniversaire de Rim.