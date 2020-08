Coronavirus : Olivier Véran met en garde face à "une situation à risque"

EN DIRECT

L'épidémie de coronavirus continue de sévir. Dans le monde, la barre des 800.000 cas a été franchie samedi. En France, plus de 3.500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

En Europe, les chiffres de nouveaux cas de contaminations en 24 heures publiés samedi en Italie, en Allemagne ou en Espagne montrent un rebond de la pandémie, souvent à la faveur des vacances, de fêtes et de déplacements.

Les principales informations à retenir : 3.602 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en France en 24 heures et le nombre de morts s'établit samedi à 35.430

Le gouvernement repousse à "la première semaine de septembre" la présentation de son plan de relance

Le coronavirus a fait plus de 800.000 morts dans le monde

Olivier Véran met en garde face à "une situation à risque"

Au cours des dernières 24 heures, 3.602 nouveaux cas ont été recensés. "Nous sommes dans une situation à risques" face au Covid-19, a mis en garde le ministre de la Santé Olivier Véran dans un entretien au Journal du Dimanche, craignant une contamination des plus jeunes vers les personnes plus âgées et donc plus fragiles.

L'épidémie "ne s'est jamais arrêtée", a rappelé Olivier Véran. "Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif". "Le risque, a-t-il insisté, c'est que, après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l'eau se remette à bouillir".

Un reconfinement général "n'est pas à l'ordre du jour et ne constitue pas une hypothèse de travail" car "nous pouvons mettre en place des mesures spécifiques, territorialisées, comme nous l'avons fait avec succès en Mayenne". "Et puis il y a et il va y avoir encore plus de contrôles et de sanctions", a-t-il prévenu.

Dimanche, les supporters parisiens devront fêter une éventuelle victoire "chez eux"

Invitée vendredi de la matinale d'Europe 1, Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre à l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est revenue sur la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich dimanche. Elle explique qu'en période de crise sanitaire, les supporters parisiens sont invités à célébrer une éventuelle victoire "en responsabilité chez eux". "Si les gens veulent sortir dans la rue, qu’ils le fassent avec le masque et qu’ils gardent des distances avec des personnes qu’ils ne connaissent pas", explique toutefois la ministre au micro d'Europe 1, qui rappelle que le Parc des Princes, le stade du PSG, accueillera dans ses travées 5.000 personnes dimanche soir.

L'avenue des Champs-Elysées sera par ailleurs réservée aux piétons dimanche soir, a annoncé samedi le préfet de police de Paris. Afin de "respecter la distanciation sociale", il n'y aura "plus de circulation sur les Champs de manière à ce que les gens puissent remplir l'espace en respectant les règles", a déclaré samedi lors d'un point presse Didier Lallement.

En Europe, les cas se multiplient et les mesures sanitaires se durcissent

L'Italie a enregistré 1.071 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, enregistrant ainsi son pire bilan quotidien depuis la fin du confinement en mai. Le bilan du ministère de la Santé publié samedi fait également état de trois décès, portant le nombre des morts à 35.430. En Allemagne, le nombre des nouveaux cas de contamination a lui dépassé le cap des 2.000 au cours des dernières 24 heures, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis fin avril.

En Espagne, où le nombre total des cas diagnostiqués s'est accru de plus de 8.000 en 24 heures, il est désormais recommandé à la population de Madrid de se confiner dans les zones les plus affectées par le coronavirus.

En Angleterre, le confinement est durci dans plusieurs zones du nord-ouest et la deuxième ville la plus peuplée, Birmingham, a été placée sous surveillance. Les habitants des localités d'Oldham et de Blackburn, ainsi que de plusieurs zones du district de Pendle, où vivent au total près d'un demi-million de gens, ne peuvent plus rencontrer de personnes extérieures à leur foyer.

Plus de 250.000 morts en Amérique Latine

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi jeudi la barre des 250.000 décès, selon un décompte de l'AFP établi à partir de statistiques officielles. La région, où vivent 620 millions d'habitants, enregistrait plus de 6,4 millions de contaminations et 250.969 décès jeudi soir. Près de six mois après l'apparition de l'épidémie dans la région, le Brésil, le Pérou et le Mexique sont les pays les plus touchés.