EN DIRECT - Coronavirus : plus de deux millions de cas en Amérique latine

EN DIRECT

Le coronavirus continue de circuler sur le territoire, et les autorités sanitaires ont enregistré 16 nouveaux décès en 24 heures, samedi. Mais le reflux épidémique se poursuit, et la France accélère son déconfinement. Le retour de tous les enfants à l'école et au collège est ainsi attendu lundi, tandis que les sports collectifs vont pouvoir reprendre.

Avec au moins 2,5 millions de cas pour près de 200.000 décès, l'Europe reste le continent le plus touché par la pandémie même si c'est désormais en Amérique latine que la maladie progresse le plus rapidement. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir La France a enregistré 16 décès supplémentaires en 24 heures, la baisse en réanimation continue

Dans le pays, le déconfinement s'accélère, avec le retour de tous les enfants à l'école

La pandémie a fait plus de 461.000 morts dans le monde,

16 décès en 24 heures en France, la baisse en réanimation continue

La France a enregistré 16 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures, portant le total des morts à 29.633 depuis le début de l'épidémie, selon le bilan publié samedi par Santé Publique France. Selon l'agence nationale de santé publique, le nombre de patients du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 715 malades, soit 12 de moins que dans le bilan publié la veille par la Direction générale de la santé (DGS).

Retour à l'école, reprise des sports collectifs, la France accélère son déconfinement

Les autorités françaises ont annoncé une accélération du déconfinement pour l'été, avec notamment dès lundi le retour de tous les enfants à l'école et au collège et la reprise des sports collectifs. Les stades rouvriront au public le 11 juillet, date qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain. Les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux vont également rouvrir lundi "dans le respect de règles sanitaires strictes".

La popularité de Macron stagne, celle de Philippe en hausse

La cote de popularité du chef de l'État avait enregistré un bond de 11 points fin mars (43 % de satisfaits), conséquence probable de la crise du coronavirus, mais depuis, le pays exprime son insatisfaction avec constance. Selon un sondage du "JDD", Emmanuel Macron fait cependant mieux que ses prédécesseurs (38 % de satisfaits) puisqu'au même stade de leurs mandats respectifs, François Hollande ne comptait que 22 % de satisfaits et Nicolas Sarkozy, 34 %.

En campagne au Havre face au communiste Jean-Paul Lecoq, le Premier ministre recueille quant à lui 50 % d'avis favorables (41 % de "plutôt satisfaits", 9% de "très satisfaits"), contre 46% le mois dernier. Sa popularité confirme ainsi une tendance ascendante observée depuis le début de l'épidémie. 48% des Français se disent "mécontents" (29% "plutôt mécontents", 19% "très mécontents") d'Edouard Philippe comme Premier ministre contre 52 % fin mai.

Plus de 461.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 461.000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00 GMT. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 119.000 décès pour plus de 2,2 millions cas. Au moins 606.715 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 48.954 morts pour 1.032.913 cas, le Royaume-Uni avec 42.589 morts (303.110 cas), l'Italie avec 34.610 morts (238.275 cas), et la France avec 29.633 morts (196.594 cas).

Situation inquiétante en Amérique latine, levée de l'état d'alerte en Espagne

En Amérique du Sud, particulièrement touchée, le Brésil a franchi samedi la barre du million de cas de contaminations et devrait dépasser dans les prochaines heures celle des 50.000 décès, après avoir atteint 49.976 morts samedi. Au Pérou, qui vit sa treizième semaine de confinement total, le bilan officiel a dépassé samedi les 250.000 contaminations pour un peu moins de 8.000 morts. Le bilan dépasse également les 7.000 morts au Chili. Il a dépassé les 20.000 morts vendredi au Mexique.

De son côté, à minuit dans la nuit de samedi à dimanche, l'Espagne a levé l'état d'alerte décrété le 14 mars et rouvert sa frontière terrestre avec la France et ses ports et ses aéroports aux ressortissants de l'Union européenne. Le Portugal n'ouvrira sa frontière avec l'Espagne que le 1er juillet.