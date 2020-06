Réouverture des écoles : les parents sont soulagés...et les enfants aussi

REPORTAGE

Après plusieurs semaines de retours progressifs dans les classes, tous les écoliers et collégiens vont pouvoir faire leur rentrée lundi, grâce à un protocole sanitaire allégé. Finie la règle de distanciation sociale à la maternelle, et la distance obligatoire d'un mètre à l'école élémentaire et au collège. Pour de nombreuses familles, cette perspective est accueillie avec joie, aussi bien du côté des enfants que de leurs parents.

Clémentine, cinq ans, se réjouit ainsi de bientôt retrouver toutes ses copines de grande section de maternelle. "On va pas être cinq, mais on va être vingt-cinq. Ça va être trop bien", dit-elle au micro d'Europe 1. Son frère, Léon, scolarisé en CE2, partage son enthousiasme. "On va revoir nos copains. Les activités comme la danse, le foot, le tennis, et le basket vont reprendre, et c'est cool".

"On est content que tout rentre dans l'ordre"

Dans cette famille parisienne, la maman, Camille, estime aussi qu'il était temps que ses enfants retournent en classe. Elle les gardait depuis le début du confinement avec leur petite sœur de 18 mois, Alice, pendant que son mari travaille. "J'avoue que c'est une libération de plus devoir faire les déjeuners, aller au parc, les occuper, faire la classe à la maison", confie-t-elle. "C'était quand même agréable pendant une certaine période de pouvoir profiter d'eux, mais là, on est content que tout rentre dans l'ordre".

Si le protocole sanitaire est assoupli, tout ne reviendra pourtant pas directement à la normale. Clémentine a bien compris qu'avec ses copines à la récré, elle devait encore respecter quelques règles liées au coronavirus. "Ça va être trop bien car on pourra jouer avec elles dans la cour, mais on pourra pas se mélanger, ça sera une classe par une classe". Son grand-frère, lui, se réjouit déjà de pouvoir enfin toucher ses copains et donc rejouer à chat.