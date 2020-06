Quel protocole sanitaire pour la réouverture des cinémas le 22 juin ?

Les cinémas rouvrent leurs portes ce lundi, après plus de trois mois de fermeture pour cause de coronavirus, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de notre pays. Une quarantaine de films seront à l'affiche, dont la moitié sont des ressorties. Mais le public va-t-il revenir dans les salles ? Les professionnels l'espèrent et tout a été prévu pour les accueillir, y compris des règles sanitaires très strictes pour éviter tout contact - un protocole sur lequel la Fédération nationale des cinémas français a travaillé d’arrache pied avec le gouvernement pour autoriser la réouverture.

"Zéro contact" et gel hydroalcoolique

La distance d’un mètre entre chaque spectateur dans les espaces communs de circulation continuera d'abord à s’appliquer, avec des messages de prévention sanitaire rappelés sur les écrans avant les projections, et une distribution de gel hydroalcoolique. Des désinfections régulières de toutes les surfaces de contact seront aussi réalisées.

Au cinéma CGR de Nanterre Université, le spectateur sera par exemple accueilli dès l'entrée par un présentoir Bob l'éponge, avec posé sur sa tête un pot de gel hydroalcoolique. "Pour que ce soit moins anxiogène pour les enfants, nous avons personnalisé les distributeurs de gel hydroalcoolique ainsi que les limites qui sont au sol pour le respect des distances", précise Guillaume Signeron, le directeur du cinéma.

L'objectif est que le spectateur ait déjà tout pré-acheté en ligne, grâce à son smartphone, qu'il s'agisse du ticket d'entrée, du paquet de pop-corn ou de la boisson gazeuse. "Du début à la fin, on peut aller voir son film, récupérer ses places et la confiserie sans avoir aucun contact avec personne. On arrive sur les portiques, on présente son billet en-dessous et ça ouvre totalement la porte : c'est vraiment du zéro contact", détaille le directeur.

Un siège d'écart

Le port du masque, lui, est conseillé dans les halls des cinémas et toutes les zones de circulation, mais il n'y a ensuite pas d’obligation de le conserver dans la salle et pendant la projection. Les couples et groupes de personnes arrivés ensemble pourront évidemment s’asseoir les uns à cotés des autres; en revanche une place libre devra être laissée de part et d’autre entre chaque spectateur individuel ou entre chaque couple ou groupe. Ce qui laisse supposer que la jauge des salles ne pourra être remplie qu’à 50% de leurs capacités.

"En famille, on a le droit de se mettre à côté, mais dès lors qu'on est avec d'autres personnes, un siège d'écart de part et d'autre", confirme ainsi Guillaume Signeron. Quand aux séances, elles seront au CGR de Nanterre espacées d'une petite demie-heure pour aérer la salle. Dans un premier temps, ce cinéma ne pourra donc utiliser que la moitié de ses 1500 fauteuils... "Mais on a déjà pas mal de réservations, les gens ont envie de revenir", constate la directrice adjointe Adeline Jamboult, pour qui l'essentiel est avant tout de redémarrer l'activité.