EN DIRECT - Coronavirus : Londres reconfinée pour lutter contre une nouvelle souche

EN DIRECT

Le président de la République Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au coronavirus jeudi, mais son état de santé est "stable" et ses examens "rassurants", a assuré l'Elysée. Alors que l'Hexagone poursuit son déconfinement, la situation sanitaire continue d'inquiéter à l'approche des vacances. Le nombre total de décès s'établit, samedi, à 60.418 selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France.

En prévision des fêtes de fin d'année, l'Italie reprend un confinement strict du 21 décembre au 6 janvier. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le reconfinement, dès dimanche, de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : 60.418 morts en France, la circulation du virus reste très importante

Plus de 15 pays autorisent le vaccin Pfizer/BioNTech, la Suisse est le premier d'Europe continentale

Une nouvelle souche de Covid-19 se propage au Royaume-Uni, Londres et le sud-est de l'Angleterre se reconfinent

Le nombre de nouveaux cas reste très élevé

Le nombre de malades traités en réanimation continue de baisser lentement, tout comme le taux de positivité, mais le nombre de nouveaux cas reste largement au-dessus des 15.000 par jour, selon les chiffres de Santé publique France publiés samedi. Actuellement 2.718 personnes (dont 123 admises ces dernières 24 heures) sont soignées dans les services de réanimation, contre 2.764 la veille. La baisse est marquée depuis le pic de la deuxième vague, enregistré le 16 novembre avec 4.903 malades en réanimation.

La maladie a entraîné 190 nouveaux décès dans les hôpitaux par rapport à vendredi, pour un total de 60.418 morts depuis le début de la pandémie en mars. Le nombre de personnes testées positives reste élevé, avec 17.565 nouveaux cas en 24 heures, contre 15.674 la veille.

Positif au Covid-19, Macron est dans un état "stable"

Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, présentait samedi "un état de santé stable" par rapport à la veille et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques "se sont révélés rassurants", a indiqué l'Elysée dans un communiqué. Le chef de l'Etat, à l'isolement dans la résidence officielle de La Lanterne à Versailles, "présente toujours les mêmes symptômes de la maladie Covid-19 (fatigue, toux, courbatures) qui ne l'empêchent en rien de remplir ses fonctions", ajoute ce bref communiqué, signé du Dr Jean-Christophe Perrochon, médecin chef de la présidence de la République.

Plus de 15 pays autorisent le vaccin Pfizer/BioNTech

La Suisse est devenue samedi le premier Etat d'Europe continentale à autoriser un vaccin contre le Covid-19, le Pfizer/BioNTech. "Nous pouvons commencer la vaccination dans les prochains jours", a annoncé le ministre de la Santé, Alain Berset. La décision de la Suisse intervient après les autorisations pour le même vaccin de plus de 15 pays, dont les Etats-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, le Bahrein, le Royaume-Uni, la Jordanie, Singapour ou le Mexique.

Une semaine après Pfizer et BioNTech, Moderna a obtenu vendredi une autorisation d'urgence de l'Agence américaine des médicaments (FDA). Les premières doses du vaccin du laboratoire Moderna ont commencé à être acheminées samedi vers divers points des Etats-Unis, rejoignant celui de l'alliance Pfizer/BioNTech dans l'immense campagne de vaccination qui a débuté lundi.

Une nouvelle souche "plus contagieuse" en Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès dimanche, portant un coup de grâce aux retrouvailles de Noël. Le gouvernement tente de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du coronavirus, qui se transmet "bien plus facilement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

À la suite de cette annonce, son conseiller scientifique, Patrick Valance, a donné quelques précisions. "La nouvelle variante du virus contient des mutations dans des zones du virus connues pour jouer sur la manière dont celui-ci s’attache aux cellules et rentre dedans. Trois types de preuves montrent la même chose : ce virus muté a une transmissibilité plus élevée, il se propage plus vite." Selon lui, cette nouvelle version serait apparue dès septembre, à Londres ou dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre. Europe 1 fait le point sur ce que l'on sait de cette nouvelle mutation ici.

L'Italie se reconfine pour les fêtes de fin d'année

L'Italie sera confinée pour les fêtes de fin d'année, du 21 décembre au 6 janvier, a annoncé vendredi le chef du gouvernement Giuseppe Conte à l'issue d'un conseil des ministres. "Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a justifié le chef de l'exécutif. Pendant cette période, il sera interdit de voyager d'une région à l'autre, y compris pour se rendre dans une résidence secondaire, sauf pour motif de santé ou professionnel. En théorie, une seule sortie par foyer et par jour sera tolérée. Le commerce de détail, dont les bars et restaurants, sera fermé.

Une décision que Jildaz Mahé, patron du Carré français, établissement de cuisine française à Rome, a appris avec "sidération". "On espérait que les problèmes économiques étaient derrière nous et ils reviennent en boomerang, par surprise", regrette-il dimanche au micro d'Europe 1. "Cette mesure aura un impact dont j’ai encore du mal à mesurer l'ampleur." Retrouvez ici son interview complète.

Plus de 1,66 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1.675.362 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts (316.006) que de cas recensés (17.631.293), suivis par le Brésil (186.356), l'Inde (145.136), le Mexique (117.249), et l'Italie (67.894).