EN DIRECT - Coronavirus : la pression hospitalière continue de baisser en France

EN DIRECT

Si les variants du Covid-19, notamment le variant indien, continuent de soulever des craintes, la situation sanitaire s'améliore peu à peu en France. A l'hôpital, le nombre de patients en réanimation continue ainsi de baisser jour après jour, tandis que la campagne de vaccination reste sur un rythme soutenu. 20 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui "conforte les perspectives de sortie de crise", selon le Premier ministre Jean Castex. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Le nombre de malades en réanimation continue de baisser

Plus de 20 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France

L'épidémie a fait plus de 3,3 millions de morts dans le monde

La pression hospitalière continue de baisser

Le nombre de malades dans les services de réanimation a poursuivi sa baisse pour passer sous 4.300, le nombre d'hospitalisations dans son ensemble continuant également à décroître, selon les chiffres samedi de Santé publique France. Les services de soins critiques comptent désormais 4.271 malades du Covid, dont 134 nouvelles admissions en 24 heures, contre 4.352 vendredi et plus de 5.000 samedi dernier.

Le nombre total d'hospitalisations pour Covid poursuit également sa baisse, avec 22.950 patients samedi, dont 580 nouvelles hospitalisations, contre 23.406 la veille. La maladie a emporté 112 personnes à l'hôpital dans les dernières 24 heures, portant le total de morts à 107.564 depuis le début de l'épidémie (dont 81.257 à l'hôpital).

15.685 nouvelles contaminations ont par ailleurs été répertoriées vendredi. Le taux de positivité est encore en baisse à 4,5%. Il s'élevait encore à 10% fin avril

20 millions de primo-vaccinés en France

La France a franchi samedi le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin. "Cela conforte les perspectives de sortie de crise qui sont également confortées par l'évolution des données de l'épidémie qui régresse partout" en France, a déclaré le chef du gouvernement Jean Castex.

Le gouvernement français s'est fixé comme objectif 30 millions de primo-vaccinés à la mi-juin et vient d'élargir la vaccination aux plus de 18 ans, sans conditions, pour des doses disponibles du jour au lendemain

Les bars et restaurants s'apprêtent à rouvrir leurs terrasses

Pendant que la campagne de vaccination bat son plein, une partie des bars et restaurants se préparent à accueillir des clients en terrasse à partir de mercredi, date à laquelle rouvriront aussi les lieux culturels, cinémas, théâtres, musées, avec jauges réduites, et où le couvre-feu passera à 21 heures. Impatients de retrouver la vie d'avant, les Français réservent déjà en masse pour leurs déjeuners et dîners. Et les professionnels, eux, s'activent pour être prêt le jour J, mais restent inquiets par les contraintes du protocole sanitaire. Lisez notre reportage à Strasbourg.

Inde : confinement au Bengale

L'Etat indien du Bengale occidental, particulièrement frappé par la pandémie après des rassemblements électoraux de masse en avril, a imposé samedi un confinement de deux semaines afin de tenter de freiner les contaminations. Cet Etat, dont les hôpitaux sont submergés, a enregistré 21.000 nouveaux cas de contamination sur les 326.000 rapportés en Inde samedi.

Plus de 70.000 décès en Argentine

L'Argentine a dépassé samedi le seuil des 70.000 décès dus au coronavirus, alors que la moyenne des nouveaux cas quotidiens se situe à plus de 20.000, selon les autorités. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, 400 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 70.253.

Plus de 3,3 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,359 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10 heures GMT. Après les Etats-Unis (585.702 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (434.715), l'Inde (266.207), le Mexique (220.159) et le Royaume-Uni (127.668).Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.