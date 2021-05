Covid : 20 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin en France

Vingt millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19 en France, a annoncé samedi Emmanuel Macron dans un tweet, permettant au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. "20 millions de Français vaccinés !", a également écrit le Premier ministre Jean Castex sur les réseaux sociaux. "À tous ceux qui se sont mobilisés pour atteindre cet objectif : merci pour votre engagement et votre exceptionnelle mobilisation. À tous nos compatriotes éligibles qui ne sont pas encore vaccinés : rendez-vous sur santé.fr.", a-t-il ajouté.

"Cela conforte les perspectives de sortie de crise qui sont également confortées par l'évolution des données de l'épidémie qui régresse partout" en France, avait déclaré quelques heures plus tôt le chef du gouvernement lors d'une visite dans un centre de vaccination porte de Versailles à Paris.

30 millions à la mi-juin

Après 20 millions mi-mai, le gouvernement s'est fixé comme objectif 30 millions de primo-vaccinés à la mi-juin et a ouvert depuis mercredi la vaccination aux plus de 18 ans, sans conditions, pour des doses disponibles du jour au lendemain. La demande est forte et sur la plateforme Doctolib, les rares créneaux disponibles pendant ce week-end prolongé de l'Ascension s'arrachent, certains n'hésitant pas à tricher sur leur âge ou à s'inventer des comorbidités pour décrocher un rendez-vous.

Il faut "aller chercher les plus vulnérables", les personnes âgées ou avec des pathologies associées, a insisté Jean Castex, indiquant qu'encore 25% des plus de 75 ans n'ont pas reçu la première injection. Parallèlement, la décrue se poursuit à l'hôpital avec 4.352 malades du Covid-19 vendredi soir dans les services de soins critiques, contre 6.001, atteint le 26 avril.