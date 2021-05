Clément Beaune détaille le pass sanitaire européen qui devrait entrer en vigueur fin juin

Le déconfinement se précise en France et en Europe. Alors que le coronavirus circule toujours, les autorités misent sur la création d'un pass sanitaire pour éviter toute reprise épidémique. Il sera nécessaire à partir du 9 juin pour accéder en France aux "lieux où se brassent les foules", comme les stades, les festivals et les foires. La seconde étape sera de l'harmoniser au niveau européen "autour du 20 juin", explique Clément Beaune, invité dimanche du Grand Rendez-vous sur Europe 1.

Un seul code reconnu partout en Europe

Comme pour accéder aux grands rassemblements en France, il faudra pour circuler en Europe cet été un pass sanitaire valide, soit un certificat de vaccination complet - avec les deux injections effectuées - ou bien un test PCR négatif effectué 48 heures avant le déplacement. "Le code sera le même pour aller à un festival ou pour voyager", assure Clément Beaune. Reconnu par les autorités sanitaires européennes, ce code permettra de se rendre partout dans l'Union, "de Paris à Athènes ou de Madrid à Berlin". Clément Beaune ajoute : "Le pass sanitaire n'est pas une obligation de plus mais une chance supplémentaire."

Le pass sanitaire sera à présenter via l'application Tous Anti Covid ou bien sur papier. Seuls seront reconnus les vaccins déjà approuvés par l'Union européenne, les Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson and Johnson, précise encore le secrétaire d'Etat. Les produits chinois et russe sont de fait exclus du pass sanitaire, pour le moment du moins.

Quid des quarantaines ?

Reste encore à trancher l'épineuse questions des quarantaines. Certains pays de l'Union, comme le Danemark par exemple, demande aux voyageurs arrivant sur leur territoire de s'isoler pendant 10 à 14 jours. "La quarantaine est encore un point de débat. Quelque pays n'ont pas encore arrêté leur position." Le secrétaire d'Etat est favorable à une levée harmonisée de l'obligation d'isolement au sein de l'Union. "Le pass sanitaire est protecteur, il ne nécessite pas d'autres mesures sanitaires."