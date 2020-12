EN DIRECT - Coronavirus : flambée des cas aux Etats-Unis après Thanksgiving

EN DIRECT

Le bilan du coronavirus en France publié samedi fait état de 54.981 morts, soit 214 de plus sur les dernières 24 heures. Dans certaines zones du monde, la pandémie recommence à accélérer, notamment aux États-Unis. De son côté, Emmanuel Macron a exclu une réouverture prochaine des discothèques. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : 54.981 morts en France, le reflux en réanimation se poursuit

Emmanuel Macron a exclu une réouverture rapide des discothèques

Partout dans le monde, les campagnes de vaccination s'organisent

Plus d'1,5 millions de morts et 65 millions de cas dans le monde

Plus de cas détectés en France, baisse en réanimation

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le pays a enregistré 216 morts du Covid-19 dans ses hôpitaux sur les dernières 24 heures, portant à 54.981 personnes le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie, l'hiver dernier, dont 37.822 à l'hôpital. 284 personnes sont mortes vendredi, 326 jeudi et 213 il y a une semaine. À noter que le nombre de décès enregistrés est souvent moindre le week-end.

Le nombre de nouveaux cas de contamination confirmés au cours des dernières 24 heures était de 12.923, contre 11.221 la veille. Les hôpitaux comptaient 3.220 patients en réanimation ou en services de soins intensifs, dont 125 entrées ces dernières 24 heures. Ces services avaient 3.283 patients la veille et 3.765 il y a sept jours.

Macron exclut une réouverture rapide des discothèques

Emmanuel Macron a exclu une réouverture rapide des discothèques, maintenues fermées depuis le premier confinement, lors d'un échange sur Snapchat avec des jeunes diffusé samedi par Brut. "On le fera au plus vite, mais tant que le virus circule de manière un peu intense, ce serait de la folie de faire ça. Je vous le dis très sincèrement", a lancé le chef de l'Etat à un jeune homme qui l'interpellait sur le monde de la nuit, selon lui "en train de tomber en ruines".

"Je sais le sacrifice qu'on vous demande et à quel point c'est dur", lui répond Emmanuel Macron, mais "ce que l'on sait de ce virus, c'est qu'il se diffuse beaucoup quand on est dans des lieux fermés, proches les uns des autres, et qu'on chante, on parle fort, on mange, on fait des efforts, ... La boîte de nuit, quand on a dit tout ça, c'est pas le meilleur endroit."

"Cela va durer, je ne vais pas vous mentir, encore quelques semaines, voire quelques mois", conclut-il dans cet échange enregistré en marge de l'interview-fleuve d'Emmanuel Macron par Brut vendredi.

La France face au scepticisme des anti-vaccins

En France, plus la vaccination approche - elle devrait débuter en janvier -, moins les Français semblent vouloir se faire vacciner : seule la moitié des personnes interrogées en novembre a l'intention de le faire, contre deux tiers en juillet, selon des chiffres de Santé publique France. Selon Brigitte Autran, professeure émérite d’immunologie à la Sorbonne Université, on a pourtant "une visibilité à court terme, de 3 à 6 mois de recul", dit-elle sur Europe 1. Un temps selon elle suffisant pour se rendre compte des potentiels effets secondaires du vaccin.

Il est possible que les personnes vaccinées deviennent des ambassadrices du vaccin", a plaidé auprès du Journal du Dimanche le professeur Fischer, nommé par le gouvernement pour piloter sa stratégie vaccinale anti Covid-19. "Les représentants de la société civile et les associations de patients de maladies chroniques ont aussi un rôle important à jouer pour faire progresser la confiance".

Flambée aux Etats-Unis après Thanksgiving

Les Etats-Unis ont enregistré samedi, pour la troisième journée consécutive, un nombre record de contaminations au coronavirus en 24 heures avec près de 230.000 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les Etats-Unis sont confrontés à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plusieurs semaines, et les autorités sanitaires s'attendaient à cette nouvelle flambée après que de nombreux Américains ont voyagé à l'occasion de la fête de Thanksgiving la semaine dernière malgré les appels à rester chez soi.

L'Autriche a lancé un dépistage national du coronavirus

L'Autriche a lancé vendredi une très vaste campagne de testes massifs du Covid-19. L'armée a été réquisitionnée pour mener à bien l'opération dans tout le pays. Mais cette opération est critiquée par l'opposition sur plusieurs points, notamment son coût, estimé à 67 millions d'euros. A Vienne, la plus grande salle de concert de la capitale s'est ainsi transformée vendredi en immense centre de tests. Entre 300 et 400 soldats sont mobilisés pour tester "60.000 personnes en une journée" annonce au micro d'Europe 1 cet officier de l'armée autrichienne qui gère le plus grand centre de dépistage de la capitale.

Les campagnes de vaccination s'organisent

La ville de Moscou a commencé samedi à vacciner les soignants et enseignants à risque de contracter le Covid-19. Le Spoutnik V a été inoculé samedi aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants dans soixante-dix centres de vaccin ouverts dans la capitale russe. Ce vaccin russe est pourtant encore dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40.000 volontaires.

Le Royaume-Uni s'apprête lui aussi à lancer des campagnes de vaccination, et la reine Elizabeth II devrait être une des premières à recevoir le vaccin Pfize-BioNTech, qui vient d'obtenir le feu vert des autorités britanniques. La souveraine, âgée de 94 ans, et son mari le prince Philip, 99 ans, seront tous les deux vaccinés en priorité en raison de leur âge et non en vertu d'un traitement préférentiel, a indiqué le journal Mail on Sunday. Le pays a été rejoint vendredi par Bahreïn, deuxième pays dans le monde à accorder une telle autorisation.

Trouver le premier le Graal qui sauvera l'humanité d'une pandémie qui a déjà fait 1,5 million de morts dans le monde est devenu une compétition planétaire : 51 candidats vaccins sont actuellement testés sur des humains, treize étant en dernière phase d'essais, selon l'OMS.

Près de 1.520.000 morts au total

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.519.213 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée. Plus de 65.865.820 cas ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis sont les plus touchés, avec 281.121 décès. Suivent le Brésil avec 176.628 morts, l'Inde (139.700), le Mexique (108.863) et le Royaume-Uni (60.617).