Coronavirus : le Royaume-Uni se prépare à ouvrir le bal des vaccinations

REPORTAGE

C'est le premier pays européen à sauter le pas : le Royaume-Uni vaccinera sa population contre le Covid-19 à partir de la semaine prochaine, avec un début des injections mardi. D'ici-là, les derniers détails doivent être réglés : acheminement, stockage et gestion de tout le personnel appelé pour cette vaccination. Depuis l'annonce de l'approbation du vaccin, 50 hôpitaux à travers le pays sont sur le qui-vive.

Ce sont en effet dans ces centres hospitaliers que les premiers vaccins seront administrés mardi par les équipes infirmières. "Nous espérons vacciner 400 personnes par jour très rapidement, puis monter à 500, et on regarde déjà comment on pourra s'organiser s'il faut augmenter ce rythme", témoigne ainsi l'une d'entre elles dans un hôpital de Coventry.

Les Ehpad et leur personnel dans deux semaines

A partir du 14 décembre, les Britanniques pourront aussi se faire vacciner dans certains cabinets de médecins, aménagés pour la vaccination. "Même si nous sommes nerveux, nous sommes aussi excités", témoigne ainsi un généraliste du nord-ouest de Londres au micro d'Europe 1. "Ces dernières semaines, nous avons beaucoup travaillé pour être prêts, et plusieurs d'entre nous se sont même portés volontaires pour faire des heures supplémentaires."

Les plus de 80 ans et le personnel hospitalier seront les premiers à être vaccinés. Pour des raisons logistiques, l'immunisation des résidents d'Ehpad et de leurs soignants ne commencera que dans deux semaines. 40 millions de doses du vaccin Pfizer ont été commandées, assez pour immuniser 20 millions de personnes. Parmi les premiers patients vaccinés se trouveront la Reine Elisabeth, 94 ans, et son mari, le Prince Philippe, 99 ans.