Dans les Ehpad, les résidents et le personnel se préparent à la vaccination

REPORTAGE

La vaccination contre le Covid-19 débutera en France au mois de janvier. Elle concernera d'abord les soignants ainsi que les personnes âgées dans les Ehpad. Comment s'organisent ces établissements ? Comment diffuser le message auprès des résidents plus ou moins favorables à cette vaccination ? Europe 1 s'est rendue dans l’Ehpad Korian du 17ème arrondissement de Paris.

"Je fais confiance à la science"

"Si c’est pour être immunisée complètement, c’est pas mal !" Avant même d’avoir consulté son médecin traitant, Isabelle, 89 ans, sait qu'elle dira oui pour se faire vacciner. "Je fais confiance à la science, je me fais vacciner contre la grippe chaque année, ça n’est ni plus ni moins qu’un virus", argue-t-elle. La résidente n’oublie pas les potentiels effets secondaires, mais pour certaines familles, cette inconnue est une source d'angoisse.

Reine ne sait pas encore si elle donnera son accord pour faire vacciner sa mère. "On est bien embêté parce qu’elle a 93 ans. Il y a une méfiance. Il ne reste que quelques années à vivre à ces personnes âgées et j'ai sincèrement l'impression que ça va être une population cobaye. Quelles sont les conséquences, les répercussions ? On ne le sait pas", interroge-t-elle.

De nombreuses interrogations logistiques

La directrice de l'Ehpad entend ces questionnements chez beaucoup de familles et les soignants vulnérables, eux aussi concernés par cette première phase. Claire Morel veut rassurer et encourager la vaccination, même si elle attend les directives des autorités. "Nous avons encore beaucoup d'interrogations. À partir de quand les vaccins vont-ils arriver ? Combien de jours pourrons-nous les conserver sur place ? Et dans quelles conditions ? Et quels seront les protocoles de vaccination ?", interroge-t-elle. Bref, un défi logistique à l’horizon pour une vaccination en deux injections, une première début janvier et la seconde trois semaines plus tard.