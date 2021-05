Covid-19 : la baisse du nombre de malades hospitalisés se poursuit

Moins de 19.000 malades du Covid-19 hospitalisés, moins de 3.400 en réanimation : la pression sur les hôpitaux a continué de reculer ce mercredi, selon les données publiées par Santé publique France. 18.593 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés contre 19.430 la veille et 21.347 sept jours auparavant, dont 671 admis ces dernières 24 heures.

3.330 patients en réanimation

Le chiffre des hospitalisations, qui avait dépassé les 31.000 au plus fort de la troisième vague, mi-avril, était repassé samedi sous les 20.000 pour la première fois depuis le 27 octobre. Les services de soins critiques (appellation qui regroupe les services de réanimation, de soins intensifs et de soins continus) comptaient ce mercredi 3.330 patients, contre 3.447 la veille et 3.862 il y a une semaine.

Près de 181 patients ont été admis depuis mardi dans ces services qui prennent en charge les malades les plus gravement atteints. Le nombre de personnes en soins critiques s'était maintenu autour de 6.000 entre la mi-avril et le début mai, avant de redescendre nettement depuis. Côté vaccination, 24.098.326 personnes ont reçu au moins une première dose en France et 10.102.350 ont reçu deux doses, depuis le début de la campagne vaccinale fin décembre 2020.