EN DIRECT - Coronavirus : le variant indien détecté dans au moins 53 territoires, annonce l'OMS

Le variant indien du coronavirus poursuit son expansion. Le variant B.1.617 a en effet été détecté dans au moins 53 territoires, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport. Par ailleurs, la théorie d’un accident de laboratoire en Chine est revenue en force dans le débat aux Etats-Unis. En France, les chiffres épidémiologiques restent bons. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Les principales infos à retenir : Le variant indien a été détecté dans au moins 53 territoires dans le monde La théorie d’un virus échappé d’un laboratoire chinois reprend corps En France, l’épidémie continue de refluer, et la pression hospitalière de baisser

Le variant indien détecté dans au moins 53 territoires

Le variant du coronavirus détecté en Inde pour la première fois a été officiellement signalé dans 53 territoires, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport. L'OMS a en outre reçu des informations, provenant de sources non officielles, selon lesquelles le variant B.1.617 a été trouvé dans sept autres territoires, d'après les chiffres de la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'agence de santé des Nations unies, portant le nombre total à 60.

Origine de la pandémie : la théorie du laboratoire chinois relancée

Longtemps balayée d'un revers de main par la plupart des experts, jugée hautement improbable si ce n'est farfelue, la théorie de l'accident de laboratoire pour expliquer l'origine du Covid-19 est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain.

"Il y a un an", soutenir la thèse d'une origine naturelle "faisait grand sens car c'était le scénario le plus probable", a-t-il expliqué sur CNBC Scott Gottlieb, ancien patron respecté de l'Agence américaine des médicaments (FDA). Mais ce qui est appelé "l'hôte intermédiaire", c'est-à-dire l'animal depuis lequel le virus a été transmis à l'homme, n'a toujours pas été découvert. Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, ont appelé mardi l'Organisation mondiale de la santé à poursuivre l'étude sur les origines du Covid-19.

La situation s’améliore encore en France

Le nombre de malades du Covid-19 dans les hôpitaux français continue sa lente décrue, y compris dans les services de réanimation, selon les données publiées ce mardi par Santé publique France. 19.430 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés (contre 19.701 la veille), dont 796 admis ces dernières 24 heures.

Les services de soins critiques (appellation qui regroupe les services de réanimation, de soins intensifs et de soins continus) comptent mardi 3.447 patients (contre 3496 la veille). 205 ont été admis depuis lundi dans ces services qui prennent en charge les malades les plus gravement atteints.

Concernant la couverture vaccinale, elle continue de progresser, avec 34,86% de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin et 15,91% étant complétement vaccinés. Au total, 23.352.873 personnes ont reçu au moins une injection.

Seul un très petit nombre de vaccinés quand même infectés

Environ 0,01% des personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19 entre janvier et avril ont ensuite été infectées par le virus, selon une étude du gouvernement américain publiée mardi, confirmant la très grande efficacité des vaccins. "Même si les vaccins autorisés sont hautement efficaces", des cas rares de contaminations étaient "attendus, en particulier avant que l'immunité de la population n'atteigne un niveau suffisant pour réduire davantage la transmission", explique le rapport des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC).

Le vaccin Moderna efficace chez les ados

La société américaine Moderna a annoncé mardi que son vaccin contre le Covid-19 était "hautement efficace" chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, selon les résultats complets d'essais cliniques. Elle prévoit de déposer une demande d'autorisation d'utilisation de son vaccin pour cette tranche d'âge "début juin".

Plus de 450.000 morts au Brésil

Le Brésil a dépassé mardi le seuil des 450.000 morts de Covid-19, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, et les épidémiologistes craignent une troisième vague de contaminations. Au total, 452.031 décès ont été recensés depuis mars 2020, dont 2.173 lors des dernières 24 heures, des chiffres officiels largement sous-évalués selon les spécialistes.

Ce pays de 212 millions d'habitants, le deuxième le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis, compte aussi 16 millions de cas confirmés de contaminations, dont plus de 73.000 en une seule journée.

Plus de 3,475 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,475 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à la mi-journée. Après les Etats-Unis (590,906), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (452.031), l'Inde (307.231), le Mexique (221.695) et le Royaume-Uni (127.724).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".