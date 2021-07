Covid-19 : Dominique Costagliola encourage à "revenir sur les mesures levées le 30 juin"

L'histoire semble se répéter. Alors que le Covid-19 devait être (enfin) vaincu, après de multiples restrictions et la montée en puissance de la vaccination, les chiffres semblent à nouveau se dégrader en France du fait, notamment, de l'apparition des variants, dont le désormais tristement fameux variant Delta. Au point que certains spécialistes appellent à la plus grande prudence. Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola, invitée sur Europe 1 samedi, les pouvoirs publics doivent envisager de "revenir sur les mesures levées le 30 juin".

Remettre des jauges et insister sur l'aération

"Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est une augmentation de l'incidence assez considérable chez les jeunes, en particulier les 20-29 ans, et cela dans un très grand nombre de départements de France métropolitaine", souligne celle qui est aussi directrice de recherche à l'Inserm. "Il faut sans doute revenir sur un certain nombre des mesures levées le 30 juin pour espérer revenir dans une zone plus calme, le temps qu'on puisse mieux développer la vaccination."

Dominique Costagliola pense notamment aux jauges, qui "ont été levées dans les restaurants, les cinémas". "C'est sans doute par ça qu'il faut commencer", estime-t-elle. "Et je pense qu'il faut recommuniquer sur l'importance du masque à l'intérieur." Autre cheval de bataille, selon la spécialiste : insister "sur l'importance de l'aération et de la mesure de CO2 pour vérifier qu'on a un niveau d'aération suffisant".

"On a moins bien vacciné les personnes à risque"

Une mesure barrière qui a jusqu'ici été négligée dans les communications gouvernementales, rappelle l'épidémiologiste. "Les restaurants sont forcément un endroit où on ne porte pas de masque, donc ce qui est important, c'est l'aération", souligne-t-elle, juste après avoir cité comme lieu "possible" de contamination les festivals, même en plein air, puisqu'on "va rester longtemps à côté des autres sans masque".

Enfin, Dominique Costagliola insiste sur la nécessité d'accentuer encore la vaccination, notamment des personnes "les plus à risque", si on veut enfin se débarrasser durablement du coronavirus. "On a plutôt moins bien vacciné [ce public] si on se compare à tous nos voisins", rappelle-t-elle.