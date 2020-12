Covid-19 : à l'usine Pfizer de Puurs, la sérénité règne avant l'expédition des vaccins

REPORTAGE

La journée de lundi est décisive pour le vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne : l'Agence européenne du médicament doit donner son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech, moins d'une semaine avant la date théorique des premières vaccinations. Avant d'être acheminé dans toute l'Europe, le vaccin est entièrement produit à l'usine Pfizer de Puurs, une petite ville belge de 25.000 habitants. Mais si la période est cruciale et le vaccin très fermement attendu par tout un continent, le site flamand du laboratoire américain n'est pas vraiment en ébullition.

Les camions ne seront pas identifiables

C'est plutôt un sentiment de sérénité qui règne à Puurs. Le site semblait à l'arrêt, dimanche, et les premiers salariés sont arrivés tôt, lundi matin. Ces 3.000 employés ont interdiction de parler. Il y a du secret mais pas de paranoïa ni de sécurité à outrance : un simple grillage, quelques caméras, mais rien de plus autour de ce site implanté dans ce que les Belges appellent la Pharma Valley, entre Anvers et Bruxelles.

C'est de cette ville entourée de champs d'asperges que des camions sont censés partir pour toute l'Europe. Ces camions ne doivent pas être identifiables, pour éviter tout vol de vaccins. À l'intérieur des remorques, il y a de quoi surveiller les doses à distance : tout est suivi en temps réel par GPS. Il y a même des capteurs qui enregistrent et transmettent la température des caissons à tout moment pour être sûr qu'elle se maintient à -70 degrés. En cas de réchauffement, une alerte est donnée pour ne pas compromettre l'efficacité des doses.

Des règles très strictes pour chaque pays

Pour l'Europe, les règles de répartition sont très strictes : chaque pays a son quota et uniquement son quota. Celui-ci est établi en fonction de la population de chaque État-membre. Le taux d'infection, comme les niveaux d'alerte, ne rentrent absolument pas en ligne de compte.

La France recevra donc 15% des doses de vaccin produites ici, soit un peu plus d'un million avant fin décembre. "Lundi prochain, nous aurons, normalement, commencé à vacciner", a assuré Olivier Véran sur Europe 1. En attendant, ces vaccins seront stockés dans l'un des 130 sites français répartis sur tout le territoire et capables de les conserver à basse température.